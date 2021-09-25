2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X 30.000 TL indirim uygun faiz oranları! Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

30.000 TL indirim uygun faiz oranları... ÖTV zammı ardından sıfır otomobil fiyatlarında ciddi değişimler yaşanırken ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş de ilgi çekiyor. Bu amaçla vasıta ihtiyacını sıfır bir vasıta alarak karşılamak isteyen vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılıyor. Eylül ayına girilmesi ile birlikte markaların müşterilerine tanıttığı Eylül ayı otomobil kampanyaları da belli olmaya başladı. Bazı otomobil markaları indirimli fiyatlar sunarken bazıları ise faizleri düşürdü. İşte 2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X fiyatları...
2021 yılı Ford Focus
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,49 faiz kampanyalarını duyurdu. Ford, model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla12 ay 0,49 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Ford resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler amacıyla son gün 30 Eylül. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
2021 yılı Skoda Octavia
SKODA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 2021 model Octavia otomobil 100.000 TL kredi tutarı amacıyla 12 ay, %0,99 faiz kampanyasını duyurdu. SKODA kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşları yetki sahibi satıcılarına bekliyor.
Skoda Octavia, 110 PS güç ve 200 nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI e-TEC (Mild Hybrid) turbo benzinli ve 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli 1.5 TSI e-TEC (Mild Hybrid) turbo benzinli motor seçenekleriyle satılmaktadır. Her iki versiyonda da DSG şanzıman kullanılmıştır.
Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC' in maksimum hızı 208 km/s ve 0-100 km hızlanması ise 10.5 saniye, Skoda Octavia 1.5 TSI e-TEC' in maksimum hızı 230 km/s ve 0-100 km hızlanması ise 8.5 saniyedir.
Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 351.000
Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 378.900
Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Premium Benzin Otomatik 374.600
Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Premium Benzin Otomatik 402.400
Skoda Octavia 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Combi Scout 469.800