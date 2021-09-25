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    • Ekonomi
    • 27.09.2021 08:59
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    • 27.09.2021 08:59
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    2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X 30.000 TL indirim uygun faiz oranları! Sıfır otomobil alacaklar dikkat!

    ÖTV zammının sonrasında vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılmaya başlandı. İkinci el araba fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte yeni bir vasıta satın alabilmek isteyen birtakım vatandaşlar sıfır vasıtalara yöneldi. Bu noktada da eylül ayı otomobil kampanyaları merak ediliyor. İşte otomobil markalarının Eylül ayı otomobil kampanyaları...

    takvim.com.tr
    2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X 30.000 TL indirim

    30.000 TL indirim uygun faiz oranları... ÖTV zammı ardından sıfır otomobil fiyatlarında ciddi değişimler yaşanırken ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş de ilgi çekiyor. Bu amaçla vasıta ihtiyacını sıfır bir vasıta alarak karşılamak isteyen vatandaşlar doğrultusundan sıfır vasıta kampanyaları araştırılıyor. Eylül ayına girilmesi ile birlikte markaların müşterilerine tanıttığı Eylül ayı otomobil kampanyaları da belli olmaya başladı. Bazı otomobil markaları indirimli fiyatlar sunarken bazıları ise faizleri düşürdü. İşte 2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X fiyatları...

    2021 yılı Ford Focus

    Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,49 faiz kampanyalarını duyurdu. Ford, model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla12 ay 0,49 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Ford resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler amacıyla son gün 30 Eylül. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

    2021 yılı Skoda Octavia

    SKODA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 2021 model Octavia otomobil 100.000 TL kredi tutarı amacıyla 12 ay, %0,99 faiz kampanyasını duyurdu. SKODA kampanyalarından yararlanmak isteyen vatandaşları yetki sahibi satıcılarına bekliyor.

    Skoda Octavia, 110 PS güç ve 200 nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI e-TEC (Mild Hybrid) turbo benzinli ve 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli 1.5 TSI e-TEC (Mild Hybrid) turbo benzinli motor seçenekleriyle satılmaktadır. Her iki versiyonda da DSG şanzıman kullanılmıştır.

    Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC' in maksimum hızı 208 km/s ve 0-100 km hızlanması ise 10.5 saniye, Skoda Octavia 1.5 TSI e-TEC' in maksimum hızı 230 km/s ve 0-100 km hızlanması ise 8.5 saniyedir.

    Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Elite Benzin Otomatik 351.000

    Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Elite Benzin Otomatik 378.900

    Skoda Octavia 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG Premium Benzin Otomatik 374.600

    Skoda Octavia 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Premium Benzin Otomatik 402.400

    Skoda Octavia 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Combi Scout 469.800

        Fiat 5ooX şimdi 30.000 TL'ye varan indirimle!

        Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 30.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla

        30.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 Firefly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.09.2021-03.10.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

        2021 Eylül Volkswagen Polo Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Volkswagen Polo, 3 silindir 12 valfli 1.0 TSI motor ile satılmaktadır. Bu motorun 80 PS güç, 93 Nm tork ve 95 PS güç, 175 Nm tork üreten iki versiyonu bulunmaktadır. 80 PS versiyonlarda 5 ileri manuel, 95 PS versiyonlarda ise 5 ileri manuel ve 7 ileri DSG şanzıman kullanılmaktadır.

        Volkswagen Polo 1.0 TSI 80 PS manuel, şehir içi 5.5L, şehir dışı 3.8L ortalama 4.4L,

        Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS manuel, şehir içi 5.5L, şehir dışı 3.9, ortalama 4.5L,

        Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG, şehir içi 5.3L, şehir dışı 3.9L, ortalama 4.4L yakıt tüketmektedir.

        80 PS'lik manuel şanzımanlı Volkswagen Polo 1.0 TSI'ın maksimum hızı 171 km/s, 0-100 km hızlanması 15.4 saniye, 95 PS'lik manuel ve DSG şanzımanlı Volkswagen Polo 1.0 TSI'ın maksimum hızı 187 km/s, 0-100 km hızlanması ise 10.8 saniyedir.

        Volkswagen Polo 1.0 80 PS Trendline Benzin Manuel 216.200

        Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS Comfortline Benzin Manuel 224.400

        Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline Benzin Otomatik 226.400

        Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline Benzin Otomatik 329.000
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        Haberler Ekonomi 2021 yılı Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Polo ve Fiat 500 X 30.000 TL indirim uygun faiz oranları! Sıfır otomobil alacaklar dikkat!
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