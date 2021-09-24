Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.09.2021 00:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2021 00:17
    ABONE OL

    TOGG fiyat listesi 2021! TOGG özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak?

    Özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve araba almak isteyenler sıklıkla TOGG fiyat listesi 2021 araştırması yapıyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli elektrikli otomobil TOGG ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor ve tarih bilgisini sıklıkla sorguluyor. Peki TOGG özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    TOGG fiyat listesi 2021!

    TOGG fiyat listesi 2021! TOGG özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yerli otomobil TOGG'un fiyatı gündemde yoğun şekilde merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank neler söyledi? İşte son gelişmeler...

    TOGG FİYAT LİSTESİ 2021

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST kapsamında etkinlik alanında bir araya geldiler. Basın ile konuşan üçlü, yerli otomobil hakkındaki soruları yanıtlamayı ihmal etmedi.

    Bakan Varank, "Ben alanda geziyorum, Türkiye'nin otomobiline olan ilgi benden daha fazla. Kimse Bakan'a bakmıyor ama arabaya bakıyor. İnşallah orada da süreçler planladığımız şekilde devam edecek. Biz Türkiye'nin otomobili projesiyle dünyada değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabını vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

    Hemen ardından otomobilin fiyatı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan, TOGG'un, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından ineceğini ve tüm Türkiye'nin bununla gurur duyacağını söyledi. Fiyat konusuyla ilgili olarak ise "Aracın fiyatı şu an itibariyle belli değil. Ancak TOGG kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

    TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesinin hedeflendiği, başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı

        TOGG NEDİR?

        Yerli otomobil konusunda 2017 yılında başlayan çalışmalarda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zorlu Grubu bir araya gelerek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu oluşturdu. TOGG adı da bu grubun adının kısaltmasından ortaya çıktı.

        TOGG ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlatısına da sahip olacak.

        İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

        Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.

        TOGG'dan açıklanan bilgilere göre kendine has çizgilere sahip olan araç, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını bekliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sergen Yalçın’dan sakat futbolculara ilişkin açıklama! Ajax maçına yetişecekler mi? Batshuayi, Larin, Pjanic...
        Haberler Ekonomi TOGG fiyat listesi 2021! TOGG özellikleri nelerdir? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak?
            SON DAKİKA