20.000 TL para çeken 743,43 TL ödeme yapacak: QNB Finansbank duyurdu! Anında ATM'den çekebiliyorsunuz

QNB Finansbank binlerce bireyi ilgilendiren mühim bir duyuruda bulundu. Banka kişilerin borçlarını kapatmaları amacıyla borç kapatma kredisi veriyor. Bu kapsamda bankadan 20 bin TL para çeken bir vatandaş aylık 743,43 TL geri ödeme yapabiliyor. Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek ya da QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz. Ön başvurunuzun olumlu sonuç vermesi halinde, istediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi amacıyla net başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Borç Transferi Kredisi Koşulları
Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz.
Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir. Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar için transfer yapılamamaktadır.
Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, sonraki iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.
Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.
Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.