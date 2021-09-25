20.000 TL para çeken 743,43 TL ödeme yapacak: QNB Finansbank duyurdu! Anında ATM'den çekebiliyorsunuz

QNB Finansbank binlerce bireyi ilgilendiren mühim bir duyuruda bulundu. Banka kişilerin borçlarını kapatmaları amacıyla borç kapatma kredisi veriyor. Bu kapsamda bankadan 20 bin TL para çeken bir vatandaş aylık 743,43 TL geri ödeme yapabiliyor. Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek ya da QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz. Ön başvurunuzun olumlu sonuç vermesi halinde, istediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi amacıyla net başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.