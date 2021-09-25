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    • Ekonomi
    • 25.09.2021 08:51
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    • 25.09.2021 08:51
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    20.000 TL para çeken 743,43 TL ödeme yapacak: QNB Finansbank duyurdu! Anında ATM'den çekebiliyorsunuz

    QNB Finansbank borç kapatma kredisi ile ilgili yazılı bildirimde bulundu. Bankadan oluşturulan bildirimde, “Tüm borçlarınızı bankamızdan kullanacağınız gereksinim kredisi ile kapatabilir, geri ödemelerinizi elastik ödeme koşulları ve ideal faiz oranlarıyla gerçekleştirebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. Fakat borç kapatma kredisi alabilmek amacıyla birtakım şartların sağlanması gerekiyor. Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.

    20.000 TL para çeken 743,43 TL ödeme yapacak: QNB Finansbank duyurdu!

    QNB Finansbank binlerce bireyi ilgilendiren mühim bir duyuruda bulundu. Banka kişilerin borçlarını kapatmaları amacıyla borç kapatma kredisi veriyor. Bu kapsamda bankadan 20 bin TL para çeken bir vatandaş aylık 743,43 TL geri ödeme yapabiliyor. Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek ya da QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz. Ön başvurunuzun olumlu sonuç vermesi halinde, istediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi amacıyla net başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

    Borç Transferi Kredisi Koşulları

    Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz.

    Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir. Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar için transfer yapılamamaktadır.

    Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, sonraki iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.

    Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.

    Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.

        Borç kapatma kredisi şartları nelerdir?

        Diğer bankalarda tespit edilen gereksinim kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza aktarım edebilirsiniz.

        Diğer bankalarda tespit edilen gereksinim kredisi borcunun tamamı aktarım edilirken, kredi kartı borçları amacıyla kısmi ödeme yapılabilir. Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar amacıyla aktarım yapılamamaktadır.

        Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, ileri iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.

        Kredi kartı borçları amacıyla yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına lüzum yoktur fakat kredi borçları amacıyla yapılacak transferlerde müşterinin netlikle başka bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.

        Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Başvuru nasıl yapılır?

        Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek ya da QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
        Ön başvurunuzun olumlu sonuç vermesi halinde, istediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi amacıyla net başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 20.000 TL para çeken 743,43 TL ödeme yapacak: QNB Finansbank duyurdu! Anında ATM'den çekebiliyorsunuz
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