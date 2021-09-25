Konut sektöründe tarihi hamle! 12 projede 15 bin konut satılacak: 60 aya sıfır faiz

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, yılın son çeyreğine hızlı bir giriş yaptı. Hem konut piyasasına hareket getirecek, hem de yeni projelerini bekleten konut üreticilerini cesaretlendirecek olan şirket, son çeyrekte İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirecek. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi.
TAKSİTLER DÜŞÜRÜLECEK
Son dönemde konut fiyatlarındaki artış gündemden düşmezken, Emlak Konut, fiyatların ulaşılabilir olması için taksit bedellerini azaltmaya yönelik de bir çalışma yapıyor. Genel Müdür Hakan Gedikli, "Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız" diye konuştu.
Ayrıca fiyatların daha ulaşılabilir olması için yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini ifade eden Gedikli, "Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak" diye konuştu.
DOMİNO ETKİSİ YAPACAK
Emlak Konut'un satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Gedikli, şu değerlendirmeyi yaptı: "Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Özel sektörün de üretime başlayacağını kademe kademe görmeye başlayacağımızı düşünüyorum."