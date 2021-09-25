Konut sektöründe tarihi hamle! 12 projede 15 bin konut satılacak: 60 aya sıfır faiz

HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER

ÇEKMEKÖY: 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçeneklerinin yer aldığı proje, dairelere ait geniş balkon, teras ve bahçelerle hayat bulacak. Proje yanında yer alan eğitim alanları, sağlık tesis alanı, kreş, cami gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak sunuluyor. Çocuk oyun alanları, spor ve yeşil alanları parkları ve pek çok sosyal imkânın bir arada olacağı proje huzurlu ve doğal bir yaşama ev sahipliği yapıyor.



AVCILAR: Avcılar'ın Firüzköy semtinde Küçükçekmece Gölü'ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede farklı etaplar halinde toplamda 6 bine yakın konut üretilmesi planlanıyor. Sosyal donatıları, cami ve park alanları ile yatay mimariye sahip bu proje de mahalle konsepti şeklinde tasarlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE: Küçükçekmece'de 4. etabı satışa sunulacak Bizim Mahalle projesi, her yaş grubunun faydalanabileceği sosyal ve kültürel imkânların bir arada olduğu bir mahalle hayatı sunuyor. Toplamda 500 adet konutun yer aldığı Bizim Mahalle'nin 4. etabı her yaşama hitap eden farklı daire tiplerini içerisinde barındırıyor.