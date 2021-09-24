Yapılandırma için son haftaya girildi! 30 Eylül son gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.
Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.
7 MİLYAR 513 MİLYON LİRA TAHSİLAT YAPILDI
Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.