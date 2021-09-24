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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 07:00
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    • 24.09.2021 07:00
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    Yapılandırma için son haftaya girildi! 30 Eylül son gün

    Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son haftaya girildi. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

    Yapılandırma için son haftaya girildi

    Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı.

    Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.


    7 MİLYAR 513 MİLYON LİRA TAHSİLAT YAPILDI
    Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Bu kapsamda 17 Eylül itibarıyla 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.

        Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www. gib.gov.tr" veya e-devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

        Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. Ayrıca ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacaklar da yapılandırılarak ödenebiliyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitmesinin ardından düzenlemeden yararlanabiliyor. Sabah'ta yer alan habere göre, beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitlendirilebilirken, 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımı imkânı da bulunan yasa kapsamında bu artırımı yapan mükellefler hakkında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.

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