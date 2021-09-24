Enerjide dönüşüm devrim hızında gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin 9'uncusu 'Temiz Enerji' başlığıyla dün düzenlendi. Borsa İstanbul, Halkbank, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen webinarın açılış konuşmasını Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler yaptı.





AKTÖRLER DEĞIŞTI

Webinarın özel oturumunda konuşan Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı&London Energy Club Kurucu Başkanı Mehmet Öğütçü, enerjide oyunun aktörlerinin ve kurallarının değiştiğine dikkat çekerek, enerjide dönüşümün devrim hızında gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'nin kurulu kapasitesinin yüzde 57'sinin yenilenebilir enerji olduğunu hatırlatan Öğütçü, gerçek üretiminin de yüzde 37'sinin yenilenebilir enerjiden geldiğine dikkat çekti. Öğütçü, "Türkiye yenilenebilir enerji devrimini birçok Avrupa ve OECD ülkesinden önce tamamladı" diye konuştu. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Bölgeler Birimi Başkanı Binu Parthan, ajansın Türkiye'nin dahil olduğu 180 ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek, yenilenebilir enerjiye dönüşümün çok hızlı olacağına inandıklarını dile getirdi. Pandemiyle birlikte yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin rekor seviyeye çıktığını kaydeden Parthan, yenilenebilir enerjinin maliyetlerindeki azalmanın ise devam edeceğini kaydetti. Avrupa Konseyi Üyesi, Avrupa İklim Değişikliği Vakfı Üyesi Julian Popov ise Avrupa'da enerji fiyatı krizi yaşandığına dikkat çekerek, bu sıkıntıların yaşanmaması için entegre bir yapı oluşturulması ve planlamaların doğru yapılması gerektiğini kaydetti. Sabah'ta yer alan habere göre, Popov, Türkiye'nin burada önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Türkiye AB'ye enerji entegrasyonunda büyük bir yol kat etti" dedi.

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