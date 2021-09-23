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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 06:28
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    • 24.09.2021 06:30
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    24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek kuyumcu anlık altın fiyatları!

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısını şaşırtıyor. Bilindiği üzere dünyada değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında özellikle son süreçte hareketli bir grafik izlenmektedir. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalışla 491,20 liradan tamamladı. Peki, 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek kuyumcu anlık altın fiyatları!

    24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları sabahın ilk saatlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatları merak edenler canlı grafiği incelemek istiyor. Dün akşam saatlerinde çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 491,20 liradan seviyelerini görmüştü. Peki, 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek kuyumcu anlık altın fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatlarında son durum

    24 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalışla 491,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 491,20 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 493,50 493,70 491,00 491,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.252,00 3.273,00 3.236,00 3.257,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 450,00 454,00 448,00 452,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.178,00 3.198,00 3.162,00 3.182,00
    Yarım Ziynet 1.589,00 1.599,00 1.581,00 1.591,00
    Çeyrek Ziynet 795,00 800,00 791,00 796,00

        ALTININ KİLOGRAMI 502 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 600 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 489 bin 800 lira, en yüksek ise 502 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 502 bin 600 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 491 milyon 197 bin 687,42 lira, işlem miktarı ise 998,26 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 491 milyon 702 bin 447,75 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın, T. Halk Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki kararları sonrası küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, Evergrande krizinin Çin ekonomisini tehdit etmeyeceği ve şirketin borçlarını yapılandırmak için görüşmelerini sürdürdüğüne yönelik haber akışının sınırlı da olsa risk iştahını artırdığını kaydetti.

        Bugünün ekonomi takviminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek kuyumcu anlık altın fiyatları!
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