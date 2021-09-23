Altın fiyatları sabahın ilk saatlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatları merak edenler canlı grafiği incelemek istiyor. Dün akşam saatlerinde çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 491,20 liradan seviyelerini görmüştü. Peki, 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek kuyumcu anlık altın fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatlarında son durum
24 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,5 azalışla 491,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 796,00 lira, Cumhuriyet altını 3.257,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 491,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|493,50
|493,70
|491,00
|491,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.252,00
|3.273,00
|3.236,00
|3.257,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|450,00
|454,00
|448,00
|452,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.178,00
|3.198,00
|3.162,00
|3.182,00
|Yarım Ziynet
|1.589,00
|1.599,00
|1.581,00
|1.591,00
|Çeyrek Ziynet
|795,00
|800,00
|791,00
|796,00