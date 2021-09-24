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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 07:33
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    • 24.09.2021 07:33
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    Tediye ne zaman ödenecek? 2021 taşeron ve kamu işçisine 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatırılacak?

    Sonbahar aylarında merak edilen konulardan birisi de tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı oldu. Taşeron ve kamu işçileri ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Bilindiği üzere yılda 4 taksit halinde ödemesi gerçekleştirilen tediyelerin hesaplanması işçilerin aldığı maaşın brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Ödemeler ise her çalışanın aldığı maaşa göre farklılıklar gösteriyor. Peki, tediye ne zaman ödenecek? 2021 kamu işçisine 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte tediye ile ilgili son gelişmeler...

    Tediye ne zaman ödenecek?

    Tediye ödemelerinin yapılacağı tarih son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündeme geldi. Yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Bildiğiniz üzere ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyuruluyor. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ne zaman ödenecek? 2021 taşeron ve kamu işçisine 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte son açıklamalar ve haberin detayı

    TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

    İLAVE TEDİYE NEDİR?

    6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

    Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

        KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde kamu işçilerine ve 4D'li sürekli işçilere yönelik verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin 3. ve 4. taksit ödeme tarihi açıklandı.

        6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

            TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

            Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak.

            İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

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            Haberler Ekonomi Tediye ne zaman ödenecek? 2021 taşeron ve kamu işçisine 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatırılacak?
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