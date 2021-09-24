Tediye ödemelerinin yapılacağı tarih son günlerin merak edilen konularından birisi olarak gündeme geldi. Yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiren bu ödemeyle ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Bildiğiniz üzere ödemelerin yapılacağı tarih Resmi Gazete'de duyuruluyor. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021 yılında verilecek tediyelerin yatırılacağı tarih Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, tediye ne zaman ödenecek? 2021 taşeron ve kamu işçisine 4. ilave tediye ödemesi ne zaman yatırılacak? İşte son açıklamalar ve haberin detayı
TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.