25 Eylül CANLI döviz kurları: Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

DÜN PİYASALARDA GÜN SONU

Gün içinde en düşük 1.394,35, en yüksek 1.417,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,80 yükselişle 502 bin 600 liraya çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,00 puan azalarak 1.401,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 kazançla 1.409,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,35, en yüksek 1.417,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 1.401,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,33 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.498,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 41'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.