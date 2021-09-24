YAPILANDIRMA İÇİN SON HAFTA

Vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçlara yapılandırma imkanından yararlanmak için son haftaya girildi. Yapılandırmadan yararlanarak borçlarını daha az ödemeyle ve kolayca kapatmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve belediyelere başvurması gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.