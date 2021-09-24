Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Mayıs 2020'den bu yana ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan indirilerek yüzde 18'e düşürüldü. Merkez Bankası son faiz indirimini 21 Mayıs 2020'de 50 baz puanla yapmıştı. Banka, Kavcıoğlu'nun başkanlığa atanmasının ardından yapılan 5 toplantıda faizi sabit bırakmıştı.
YAPILANDIRMA İÇİN SON HAFTA
Vergi, prim, ceza gibi kamuya olan borçlara yapılandırma imkanından yararlanmak için son haftaya girildi. Yapılandırmadan yararlanarak borçlarını daha az ödemeyle ve kolayca kapatmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve belediyelere başvurması gerekiyor. Yapılandırmadan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.
TEMİZ ENERJİ MASAYA YATIRILDI
Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin 9'uncusu 'Temiz Enerji' başlığıyla yapıldı. Webinarın özel oturumunda konuşan Global Resources Partnership Başkanı & London Energy Club Kurucu Başkanı Mehmet Öğütçü, Türkiye'nin kurulu kapasitesinin yüzde 57'sinin yenilenebilir enerji olduğunu hatırlatarak, "Türkiye yenilenebilir enerji devrimini birçok Avrupa ve OECD ülkesinden önce tamamladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'ten geçeceğine ilişkin açıklaması çok iyi haber" diye konuştu.