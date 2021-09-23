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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 18:56
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    • 23.09.2021 18:56
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    Getir kurye maaşı 2021 ne kadar? Hafta içi ve hafta sonu Getir çalışma saatleri nedir? Motorlu kurye maaşları

    İş arayanlar son dönemlerde oldukça popüler bir uygulama haline gelen Getir kurye maaşı 2021 ne kadar? Sorusuna yanıt arıyor. Motorlu kurye maaşlarının yanı sıra çalışma şartlarına ilişkin bilgiler de merak konusu oluyor. Peki Hafta içi ve hafta sonu Getir çalışma saatleri nedir? Pek çok ilde hizmet veren pek çok kategoriden ihtiyaçları hızlı şekilde kullanıcılara sunan Getir uygulamasında kariyer hedefleyenlerin merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Getir kurye maaşı 2021 ne kadar?

    Getir kurye maaşı 2021 ne kadar? Hafta içi ve hafta sonu Getir çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 7 gün 24 saat sipariş verebileceğiniz Getir uygulamasında gıdadan temizliğe kişisel bakımdan daha pek çok ihtiyaçlara kısa sürede ve kapınıza gelmesini sağlayabiliyorsunuz. İşte kariyer hedefleyenler için bilgiler…

    GETİR MOTORLU KURYE MAAŞLARI NE KADAR?

    Getir kurye maaşlarının ortalama 3 bin 200 lira arasında olduğu bilinmektedir. Bu ücret net maaştır. Getir moto kuryeleri aylık net maaşın yanında 300 lira da yemek parası almaktadır.

    Ayrıca Getir uygulamasında moto kuryelere bahşiş uygulaması da bulunmaktadır. Getir kurye maaşları 2021 yılında mesai ücretleriyle birlikte 4 bin lirayı bulmakta. Bunun yanı sıra Getir araçlı kurye maaşları da 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişiklik göstermektedir.

    GETİR UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

    Getir ile İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak illerinde hizmet vermekteyiz.

    Getir; AppStore, Google Play ve Huawei App Gallery'den iPhone, Android ve Huawei telefonlara ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulamayı indirdikten sonra GSM numaranızı ve diğergerekli bilgileri girerek uygulamayı kullanabilirsiniz.

        Getir uygulamasını iPhone, Android veya Huawei telefonunuza indirdikten sonra;

        - Bir teslimat adresi seçin,
        - İstediğiniz ürünleri sepete ekleyin,
        - Ödeme yöntemi ekleyin.

        Siparişinizi onayladıktan sonra, satınaldığınız ürünlerin size gelişini canlı olarak takip edin.

        Ödemeler iki şekilde gerçekleşiyor: dijital ve kapıda ödeme.
        Dijital ödeme için yalnızca bir sefer sisteme tanımladığınız banka veya kredi kartınız ya da elinizde bulunan İstanbul Kartınız yeterli! Cüzdana ihtiyaç yok! Üstelik kredi kartı bilgilerinizi Getir dahil kimse göremez. Kart bilgileriniz Mastercard'ın ödeme altyapısı Masterpass ya da BKM (Bankalararası Kart Merkezi) tarafından korunur. Siparişinizi onayladığınızda sipariş tutarı otomatik olarak kartınızdan çekilir.
        Kapıda ödeme özelliği ise sadece GetirYemek'ten 'Restoran Getirsin' seçeneği ile verdiğiniz siparişlere özel. Bu siparişlerde yemeğinizi restorana ait kurye getirir, kendi pos cihazı ile ödemeyi kapıda alabilir. GetirYemek'ten 'Restoran Getirsin' seçeneği ile verdiğiniz siparişlerinizi yemek kartlarıyla da kapıda temassız ödeyebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Getir kurye maaşı 2021 ne kadar? Hafta içi ve hafta sonu Getir çalışma saatleri nedir? Motorlu kurye maaşları…
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