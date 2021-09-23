Getir kurye maaşı 2021 ne kadar? Hafta içi ve hafta sonu Getir çalışma saatleri nedir? Motorlu kurye maaşları

Ayrıca Getir uygulamasında moto kuryelere bahşiş uygulaması da bulunmaktadır. Getir kurye maaşları 2021 yılında mesai ücretleriyle birlikte 4 bin lirayı bulmakta. Bunun yanı sıra Getir araçlı kurye maaşları da 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişiklik göstermektedir.

GETİR UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Getir ile İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak illerinde hizmet vermekteyiz.

Getir; AppStore, Google Play ve Huawei App Gallery'den iPhone, Android ve Huawei telefonlara ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulamayı indirdikten sonra GSM numaranızı ve diğergerekli bilgileri girerek uygulamayı kullanabilirsiniz.