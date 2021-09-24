Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.09.2021 14:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 14:41
    ABONE OL

    Kripto para piyasalarında Çin depremi! Yasak kararının ardından Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti

    Son dakika haberi... Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu. Çin Merkez Bankası'nın kripto para ticaretine müsamaha göstermeyeceği ve yurtdışındaki borsaların anakaradaki yatırımcılara hizmet sağlamasını yasakladığı yönündeki açıklamasının ardından, Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

    Kripto para piyasalarında Çin depremi!

    Çin Merkez Bankası web sitesinden yaptığı açıklamada kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını, kripto paralarla ilgili yasa dışı finansal aktivitelerin cezalandırılacağını duyurdu.

    Bloomberg News'in haberine göre, açıklamada bitcoin de dahil hiçbir kripto paranın resmî para birimi olmadığı ve dolaşımda olmaması gerektiği belirtildi. Banka, finansal kuruluşlara kripto hizmeti sunma imkanı verilmeyeceğini de açıkladı.

    Merkez bankası, yasa dışı kripto para ticareti faaliyetlerine son verme ve yurt dışındaki kripto para borsalarını ülkedeki yatırımcılara internet üzerinden hizmet vermesini yasaklama taahhüdünde bulundu.

        BITCOIN'DE YÜZDE 4.5, ETHEREUM'DA YÜZDE 8 DÜŞÜŞ
        Haber sonrası Bitcoin yüzde 4.5 düşerken Ether yüzde 8 geriledi. Litecoin, Dash ve Bitcoin Cash de yüzde 5'ten fazla düştü.

        Çin daha önce de kripto paralarla ilgili sert tedbirler devreye almış, kripto para madenciliği yasaklanmıştı.



        BAŞKAN ERDOĞAN DA KARŞI
        Çin kripto paralara olumlu bakmayan tek ülke değil. Geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz" diye konuşmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor’da Hamsik fırtınası! 10 maç 895 dakika!
        Haberler Ekonomi Kripto para piyasalarında Çin depremi! Yasak kararının ardından Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti
            SON DAKİKA