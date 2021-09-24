Kripto para piyasalarında Çin depremi! Yasak kararının ardından Bitcoin hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti





BAŞKAN ERDOĞAN DA KARŞI

Çin kripto paralara olumlu bakmayan tek ülke değil. Geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Bir defa bizim bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz" diye konuşmuştu.

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