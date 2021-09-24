Cepleri rahatlatacak! Milyonların cüzdanında var ama kimse bilmiyor! Binlerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!



FAİZSİZ PARA İMKANI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.

Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.

Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.