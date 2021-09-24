Cepleri rahatlatacak! Milyonların cüzdanında var ama kimse bilmiyor! Binlerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok!

Herkesin cebinde var ama kimse bilmiyor! Cepleri rahatlatacak süper imkan! 1.000'lerce liralık kullanıma 40 gün faiz falan yok. Koronavirüs salgını nedeniyle sebebiyle aşağı yukarı 2 senelik süreçte çevrimiçi ve kredi kartıyla artış yaşanıyor. Fakat fazlası şahıs de düzensiz harcamalar yüzünden faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Sadece asgari tutarı ödeyenlerin kredi kartı borcundan kurtulması olası olmuyor. Bu hal müşterilerin kart kullanırken sahip bulunduğu hakları tam olarak öğrenememesine yol açıyor. Kredi kartı kullanan banka müşterileri son gelişmeden haberdar olmadığı amacıyla faydalanamıyor. Bu fırsatta en mühim nokta faizsiz nakit kullanım olanağından ilgi çekiyor.
FAİZSİZ PARA İMKANI
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denildi.
Kredi kartı olan herkes için geçerli. Faizsiz nakit para kullanabilirsiniz.
Birçok müşteri haberdar olmadığı için bu haktan yararlanmıyor. Sıfır faiz imkanı ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Kredi kartı kullanımı özellikle pandemi sürecinde online alışverişe olanak sağlaması, taksit imkanın bulunması gibi nedenlerle artış gösterdi.
Kredi kartı kullanımı arttı. Ancak pek çok kişi kredi kartı kullanımını doğru bir şekilde yönetemediği için faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor.
Bu da çoğu zaman sadece asgari tutarın ödenmesinden kaynaklanıyor.