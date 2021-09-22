Bitcoin kaç dolar? Bitcoin ne zaman yükselir? Evergrande krizi Bitcoin'i derin sarstı! Son 6 haftanın dibine çekildi...

Gensler kripto para piyasası için devlet denetim ve regülasyonunun şart olduğunu belirtti. Özellikle ABD Doları'na endeksli stablecoinlerin denetlenmezse yatırımcı için büyük bir risk barındırdığını belirtti.

Gary Gensler regülasyonların kripto para piyasasının gelişimi için şart olduğunu söylese de yatırımcı bu açıklamalara pek olumlu yaklaşmadı.

Açıklama öncesi 42.800 dolar olan Bitcoin 39.787 dolara kadar geriledi. Buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah itibarıyla yeniden 42.300 dolara çıktı.