Bitcoin kaç dolar? Bitcoin ne zaman yükselir? Evergrande krizi Bitcoin'i derin sarstı! Son 6 haftanın dibine çekildi...

Bitcoin fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir kripto para piyasasını takip edenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. 'Evergrande' ve ABD'de SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto para piyasası için düzenleme çağrısı yapmasıyla Bitcoin 6 hafta sonra ilk kez 40.000 doların altına geriledi. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne kaç dolar? İşte konu hakkında detaylar!
BİTCOİN 6 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ
300 milyar dolarlık borcu bulunan Çin'in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi Evergrande'ın iflas edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikle kripto paralarda geleneksel borsalarla beraber bir düşüş yaşanmıştı.
Bitcoin bu süreçte 3 günde yaklaşık 48.000 dolardan 43.000 dolara geriledi. Dün akşam ise Bitcoin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in açıklamalarıyla 6 hafta sonra ilk kez 40.000 doların altını gördü.
Gensler kripto para piyasası için devlet denetim ve regülasyonunun şart olduğunu belirtti. Özellikle ABD Doları'na endeksli stablecoinlerin denetlenmezse yatırımcı için büyük bir risk barındırdığını belirtti.
Gary Gensler regülasyonların kripto para piyasasının gelişimi için şart olduğunu söylese de yatırımcı bu açıklamalara pek olumlu yaklaşmadı.
Açıklama öncesi 42.800 dolar olan Bitcoin 39.787 dolara kadar geriledi. Buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah itibarıyla yeniden 42.300 dolara çıktı.