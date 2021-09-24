Faktoring sektöründe 6 aylık işlem hacmi 90 milyara ulaştı





KOBİ'LERE İŞLETME SERMAYESİ DESTEĞİ

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de hacmini hızla arttıran faktoring ürünlerinin başında Tedarik Zinciri Finansmanı geliyor. Tedarik Zinciri Finansmanı ile tedarikçi KOBİ'ler büyük alıcıların belirlediği vadeyi beklemeden, alıcıların kredibilitesinden yararlanarak, ilave bir teminata ihtiyaç duymadan ve uygun bir maliyetle ticaretini peşin finanse eder; üretim süreci için kendilerine kaynak sağlar ve işletme sermayesi yaratır.

Gelişen teknoloji ve sektörün dijitalleşme vizyonu ile birlikte, FKB çatısı altında 2019'da hayata geçirilen Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS) hem ticaret zinciri finansmanı ürününün hem de diğer faktoring ürünlerinin geniş kitlelere ulaştırılması için önemli bir görev üstleniyor. TZFS, KOBİ'lerin finansmana daha hızlı, güvenli ve ucuz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.



80 BİN MÜŞTERİNİN YANINDA

Halihazırda 54 faktoring şirketinin, yaklaşık 350 şube ile hizmet verdiği ve dört binden fazla kişiye istihdam sağlayan sektör, Kovid-19 pandemisi süresince reel sektörün, ihracatçı firmaların ve çoğunluğu KOBİ olan seksen binin üzerinde müşterinin yanında olmaya devam etti. Hizmet verdiği firmaların yanında devir aldığı alacak ile ilgili olarak da değerlendirme yapan faktoring şirketleri, finansman kaynağına ulaşmakta zorluk çeken, üretim odaklı KOBİ'lerin başka teminata gerek kalmadan kendi ticari alacaklarıyla uygun maliyetli finansmana ulaşmalarını sağlayarak adeta can suyu oldu.

Sektörün 2021 yılı altı aylık verilerine göre; faktoring işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47'lik artışla 89 milyar TL'ye, aktif büyüklüğü yüzde 43'lük artışla 52 milyar TL'ye ulaştı. Faktoring işlemlerinin, sektörel dağılımında ise ilk iki sırayı yüzde 50 ile hizmet, yüzde 47 ile imalat sektörleri alıyor.