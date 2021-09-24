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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 11:02
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    • 24.09.2021 11:02
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    Başınız darda kalmasın! İş Bankası, Finansbank, İNG bank, Denizbank ve Akbank tüm kredi borçlarını transfer edip yapılandırıyor!

    Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, alakalı bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun sahip olunan bulunduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Borçları aktarım yöntemleri ile tek bir alanda biriktirmek ve tek bir yere borcunun olmasını isteyen vatandaşlar amacıyla değişik yollar sunuluyor. Bunun amacıyla çoğu değişik banka doğrultusundan gelen aktarım işlemleri amacıyla yardımlarını sunmaya devam ediyor. Hangi bankada, hangi imkanlarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme olanağı sağlıyor?

    İş Bankası, Finansbank, İNG bank tüm kredi borçlarını transfer edip yapılandırıyor!

    Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan bütün borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar. Bu bağlamda çok sayıda banka müşterilerine belli bir limite kadar kredi olanağı sağlar. Borç kapatma kredisiyle müşteriler, değişik bankalara ait olan kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplama olanağı sağlar. Hangi bankada, hangi olanaklarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme olasılığı sağlıyor?

    AKBANK BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ

    Akbank tarafından sağlanan borç transferi kredisinde alıcılar, kredi kartı borçlarını düzenli bindirebilecekler. Akbank alıcılarının 20.000 TL'ye kadar kredi kartı borçlarını tamamını ödüyor. Bunun yanında alıcılarına Axess kredi kartı veren Akbank alıcılarının 20 bin TL'lik borçlarını 12 ay vade ödemelerini sağlıyor. Ödemelere alıcıların arzlarına göre aylık denk taksitli yada 3 ayda bir ödemeli olabilir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

    İş Bankası resmi sitesinden yayımladığı bir ilan ile alıcılarına borç transferi kredisi sağladığını duyuru etti. Bankanın aktüel lüzum kredisi faiz oranlarına yakın oranlarla kredi sağlayan İş Bankası, avantajı ödeme sürecinde sunuyor. Alıcılar ne kadar ücret alıyorlarsa yada sabit kazançları yoksa ödeme tasarılarını kendi kazanç vaziyetlerine göre tanımlayacaklar.

        İNG BANK KREDİ KAMPANYASI

        İNG Bank alıcılarına aktüel faiz oranlarıyla borç transfer kredisi sağlıyor. Bankanın sağladığı kredi kampanyası hem kredi kartı hem de lüzum kredisi borçları için olabilecek. Yüksek limit ile borçlarını kapatacak olan vatandaşlar bankanın elastik ödeme alternatiflerini değerlendirebilirler.
        İNG Bank aşinayı üzere tüm kredi imkânlarında alıcılarına 3 ay ödeme erteleme sağlıyor. Banka bunun yanında alıcılarının kazanç gidişatlarına göre eksilen taksitli, artan taksitli, hür taksitli, balon ödemeli gibi değişik değişik ödeme planlarından faydalanabilirler. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        KREDİ KARTI BORCUNU 60 AY İLE YAPILANDIRMAK

        60 ay vade ile kredi kartı borcunu taksitlendirmek için birden fazla borcun tek hesapla yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda kredi kartı borcuna ek konut veya ihtiyaç kredisi borcu gibi ikinci bir borcun varlığı gerekmektedir. Sadece kredi kartı borcunun yapılandırılmasının 60 ay vade ile yapılması mümkün değildir.

        Bundan dolayı mevcut faizin üzerinde bir faiz oranı ile karşılaşılabilir. Çünkü mevcut durumda bir ödeme gecikmesi söz konusudur ve ödeme gecikmesi durumunda bankalar, yasal sınırda faiz kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırmasını, diğer kredi borçlarını hesap içerisine karıştırmadan yaptırmak tavsiye edilir. Böylelikle yasal üst sınırda bulunan faizlerden kurtulmuş olunur.

        Borç Transfer Kredisi Veren Bankalar

        Borç aktarım kredisi, bugünümüzde aktif olarak çalışan Akbank, Garanti, Vakıfbank, YapıKredi, Finansbank, Denizbank, ING Bank gibi çoğu banka doğrultusundan verilir. Her bankanın kendi tespit ettiği faiz oranları ve kampanyaları ile borç aktarımı yapılır. Borç aktarımı kredisinde tüketicinin borçlarını tespit edilen banka başka bankalara ödeyerek müşteri ile bankada yeni bir sözleşme imzalanır. Borç aktarımı kredisinde bilhassa bankaların faiz oranları ve vadeleri değiştiği amacıyla tüketiciye en ideal şartları yayınlayan bankalar araştırıp doğru banka seçmelidir. Aynı vakitte ek masraflar ve dosya masrafları hesaplanıp banka tercihinde bulunulmaya ilgi edilmelidir.

        Borç Transfer Kredisi Nedir?

        Borç aktarımı ya da kredi aktarımı genelde kredi ve kredi kartı borçlarınızı bir gereksinim kredisi ile tek çatı altında toplatılan bir sistemdir. Genellikle aynı anda aniden çok kredi ya da kredi kartı borcu olanlar ve borçlarını ödeme zorluğu çekenler amacıyla ödemeleri basitleştiren bir teknik olan borç aktarımı ile isterseniz borçlarınızı tek bankada da toplayabilirsiniz. Tek çatıda borçları toplayan sistem, borçlunun borçlarını daha basit ve derli toplu ödemesini sağlar. Diğer bankalara olan borçları kapatıp tek çatı altında toplayarak tüketiciye uzun vadede derli toplu bir ödeme planı sunar.

            Borç Transferi Kredisinin Koşulları Nelerdir?

            Borç aktarım kredisinde ilk olarak bilinmesi gereken her kredi borcunun aktarım kapsamına girdiğidir. Müşteri kredi kullandığı banka ve bankalardaki borçlarını ödeyip kapama yazıları ile kredi çıkan bankaya dekontları getirmek zorundadır. Çünkü borcun bütününün devredilmesi ile fakat başka bankalardaki borçlar kapanıp tek çatı altında toplanabilir. Transfer esnasında bankalar arasında oluşturulan para gönderimi yanı EFT işlemlerinde ücret alınmadığı da borçlu doğrultusundan bilinmelidir. Kredi kartı borçlarında ise kredi borçlarından değişik olarak borçlunun bankayı araması gerekmektedir.

            Neden Borç Transferi Yapmalıyım?

            Borç aktarımı kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk çekilmesi, aniden çok bankaya borcu olanlar amacıyla borç çakışması, ödemelerin unutulması, borçların takibinin zorlaşması ya da borçlarda aksama gibi hallerde borçluya basitlik sunar. Genellikle borç takibini yapamayan ve ekonomik hali bozulan şahıslar amacıyla uzun vadeler ile ödeme tanıttığı amacıyla tercih edilen sistem, tek bankada tek kredide toplanan borçları hem basit takıp etme olanağı sunar hem de tek ödeme planı ile tespit edilen vadede ödeme olanağı sağlar. Hızlı ve basit bir şekilde borçları tek çatı altında toplamak amacıyla bize ulaşabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Başınız darda kalmasın! İş Bankası, Finansbank, İNG bank, Denizbank ve Akbank tüm kredi borçlarını transfer edip yapılandırıyor!
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