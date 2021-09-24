Başınız darda kalmasın! İş Bankası, Finansbank, İNG bank, Denizbank ve Akbank tüm kredi borçlarını transfer edip yapılandırıyor!

Borç kapatma kredisi müşterilere dağınık olan bütün borçların tek çatı altında toplanmasını sağlar. Bu bağlamda çok sayıda banka müşterilerine belli bir limite kadar kredi olanağı sağlar. Borç kapatma kredisiyle müşteriler, değişik bankalara ait olan kredi borçlarını, kredi kartı borçlarını tek bir çatı altında toplama olanağı sağlar. Hangi bankada, hangi olanaklarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme olasılığı sağlıyor?
AKBANK BORÇ TRANSFERİ KREDİSİ
Akbank tarafından sağlanan borç transferi kredisinde alıcılar, kredi kartı borçlarını düzenli bindirebilecekler. Akbank alıcılarının 20.000 TL'ye kadar kredi kartı borçlarını tamamını ödüyor. Bunun yanında alıcılarına Axess kredi kartı veren Akbank alıcılarının 20 bin TL'lik borçlarını 12 ay vade ödemelerini sağlıyor. Ödemelere alıcıların arzlarına göre aylık denk taksitli yada 3 ayda bir ödemeli olabilir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ
İş Bankası resmi sitesinden yayımladığı bir ilan ile alıcılarına borç transferi kredisi sağladığını duyuru etti. Bankanın aktüel lüzum kredisi faiz oranlarına yakın oranlarla kredi sağlayan İş Bankası, avantajı ödeme sürecinde sunuyor. Alıcılar ne kadar ücret alıyorlarsa yada sabit kazançları yoksa ödeme tasarılarını kendi kazanç vaziyetlerine göre tanımlayacaklar.