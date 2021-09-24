Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: 'Afetler her geçen gün artıyor'

Son dönemin risk listelerinde bir numaralı gündem maddesi olan iklim krizi, küresel tehdidini artırarak sürdürüyor.

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Yaşadığımız yangın, sel ve su baskınları da iklim krizinin habercisi. Orman yangınları ve eş zamanlı olarak yaşanan sel felaketi hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız bu olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak yaraların sarılması için sigortalılarımıza gerekli kolaylıkları sağladık. Risk bilincinin artırılması, şehir altyapılarının yeterli hale getirilmesi, düzenli kentleşme, dere yataklarına yerleşim izninin verilmemesi gibi hususların toplumun doğal afet riskine daha az maruz kalmasını sağlayacağını söyleyebiliriz" dedi.