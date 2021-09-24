Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: 'Afetler her geçen gün artıyor'

    Son dönemin risk listelerinde bir numaralı gündem maddesi olan iklim krizi, küresel tehdidini artırarak sürdürüyor. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Yaşadığımız yangın, sel ve su baskınları da iklim krizinin habercisi. Orman yangınları ve eş zamanlı olarak yaşanan sel felaketi hepimizi derinden yaraladı" dedi.

    ’Afetler her geçen gün artıyor’

    Son dönemin risk listelerinde bir numaralı gündem maddesi olan iklim krizi, küresel tehdidini artırarak sürdürüyor.

    Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Yaşadığımız yangın, sel ve su baskınları da iklim krizinin habercisi. Orman yangınları ve eş zamanlı olarak yaşanan sel felaketi hepimizi derinden yaraladı. Yaşadığımız bu olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak yaraların sarılması için sigortalılarımıza gerekli kolaylıkları sağladık. Risk bilincinin artırılması, şehir altyapılarının yeterli hale getirilmesi, düzenli kentleşme, dere yataklarına yerleşim izninin verilmemesi gibi hususların toplumun doğal afet riskine daha az maruz kalmasını sağlayacağını söyleyebiliriz" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü önemli mesajlar!
    Haberler Ekonomi Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: 'Afetler her geçen gün artıyor'
        SON DAKİKA