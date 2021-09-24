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    Devlet 1100 TL karşılıksız ödeme yapacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun: İşte 1100 TL ödemenin şartları

    Ülkemiz yardıma muhtaç vatandaşlara her zaman her türlü maddi manevi desteklerle yanında oluyor. Bu yardımlardan biri de 1100 TL karşılıksız ödeme... 1100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandı... İşte diğer detaylar...

    İhtiyacı olana 1100 TL destek
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.

    'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1.100'er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.

    1.100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

        Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor.

        Ön elemeden geçen başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza iletiliyor.

        Dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, belirttikleri hesaplar üzerinden ulaştırılıyor.
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        Haberler Ekonomi Devlet 1100 TL karşılıksız ödeme yapacak! Hemen e-Devlet'ten başvurun: İşte 1100 TL ödemenin şartları
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