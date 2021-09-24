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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 13:05
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    • 24.09.2021 13:06
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    Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Çin son dakika haberleri! Kripto para ve BTC yorumları!

    Bitcoin Çin son dakika haberleri... Özellikle son saatlerde kripto para piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Ay başında kripto paralarda başlayan büyük dalgalanma sonrası Bitcoin'deki dikkat çeken bir grafik görülüyor. Fiyatlarda yaşanan dalgalı seyrin ardından gözler son duruma çevrildi. Peki, Bitcoin neden düşüyor? İşte kripto para ve BTC yorumları

    Bitcoin neden düşüyor?

    Bitcoin Çin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle Çin'de yaşanan son gelişmeler sonrası kripto para piyasalarındaki gelişmeler merakla takip ediliyor. Çin'de devam eden Evergrande belirsizliğinin hareketlilikte etkili olduğu ifade ediliyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Kripto para ve BTC yorumları nedir? İşte haberin detayları

    BİTCOİN NE KADAR OLDU?

    Uzmanların yorumlarına göre, Çin'de devam eden Evergrande belirsizliği nedeniyle kripto para piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

    İşte fiyatlarda son durum;

    Bitcoin dün gece 44.898 dolara yükseldi ancak sabah 44.100 dolara geriledi. Çarşamba günü kısa bir süreliğine 40.000 doların altına gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi.

    Ardından saat 11.30'da Bitcoin 45.000 dolarlık kritik seviyenin üzerine tırmandı. Bu esnada Çin'in kripto para madenciliğine yönelik projelere yatırım yapmayı yasakladığı haberi uluslarası basına düştü.

        Bitcoin 1 saat içinde 42.972 dolara geriledi. Yani Çin haberinin etkisiyle 1 saatte yüzde 4.5 düştü. Çin Merkez bankası bunun yanında kripto paralarla ilgili finansal aktivitelere yönelik ağır cezalar uygulanacağını bildirdi.

        Bu arada Çin haberi öncesi 3.112 dolar civarında seyreden Ethereum da 2907 dolara düştü. Günlük değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Çin son dakika haberleri! Kripto para ve BTC yorumları!
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