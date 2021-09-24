Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Çin son dakika haberleri! Kripto para ve BTC yorumları!

Bitcoin Çin son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle Çin'de yaşanan son gelişmeler sonrası kripto para piyasalarındaki gelişmeler merakla takip ediliyor. Çin'de devam eden Evergrande belirsizliğinin hareketlilikte etkili olduğu ifade ediliyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Kripto para ve BTC yorumları nedir? İşte haberin detayları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Uzmanların yorumlarına göre, Çin'de devam eden Evergrande belirsizliği nedeniyle kripto para piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

İşte fiyatlarda son durum;