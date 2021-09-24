15 Ekim son tarih! Hesaplara 75 TL yatacak! Ziraat Bankası’ndan açıklama açıklama geldi

Türkiye'nin en büyük Kamu bankası olan Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden vatandaşı mest edecek bir açıklama yaptı. Bu anlamda banka açıklamasında başlattığı kampanyasına dair detayları duyurdu. Banka, okulların da yüz yüze eğitime geçmesinin sonrasında kitap ve kırtasiye pazarında geçerli olmak üzere bir kampanya başlattı. Buna göre, 15 Ekim'e kadar Bankkart ile kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL Bankkart Lira, toplamda 75 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuldu.