15 Ekim son tarih! Hesaplara 75 TL yatacak! Ziraat Bankası’ndan açıklama açıklama geldi

Türkiye'nin en büyük Kamu bankası olan Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden vatandaşı mest edecek bir açıklama yaptı. Bu anlamda banka açıklamasında başlattığı kampanyasına dair detayları duyurdu. Banka, okulların da yüz yüze eğitime geçmesinin sonrasında kitap ve kırtasiye pazarında geçerli olmak üzere bir kampanya başlattı. Buna göre, 15 Ekim'e kadar Bankkart ile kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL Bankkart Lira, toplamda 75 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuldu.
İŞTE KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI DETAYLARI
Kampanya 1 Eylül - 15 Ekim 2021 tarihleri için geçerli olacaktır. Bu tarihler arasında Bankkart Mobil'den katılım sağlanmalıdır.
Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL
Bankkart Lira, toplamda 75 TL Bankkart Lira kazanabilecektir.
Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 75 TL ile sınırlıdır.
Harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.
Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.