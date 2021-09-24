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    • Ekonomi
    • 25.09.2021 08:30
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    • 25.09.2021 08:30
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    15 Ekim son tarih! Hesaplara 75 TL yatacak! Ziraat Bankası’ndan açıklama açıklama geldi

    Kitap, kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL Bankkart lira fırsatı! Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası’ndan açıklama: Hesaplara 75 TL yatacak! 15 Ekim son tarih

    Türkiye'nin en büyük Kamu bankası olan Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden vatandaşı mest edecek bir açıklama yaptı. Bu anlamda banka açıklamasında başlattığı kampanyasına dair detayları duyurdu. Banka, okulların da yüz yüze eğitime geçmesinin sonrasında kitap ve kırtasiye pazarında geçerli olmak üzere bir kampanya başlattı. Buna göre, 15 Ekim'e kadar Bankkart ile kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL Bankkart Lira, toplamda 75 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuldu.

    İŞTE KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI DETAYLARI

    Kampanya 1 Eylül - 15 Ekim 2021 tarihleri için geçerli olacaktır. Bu tarihler arasında Bankkart Mobil'den katılım sağlanmalıdır.

    Kampanyaya katılan müşteriler, kampanya süresince Bankkart ile kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 TL ve üzeri her harcamaya 15 TL

    Bankkart Lira, toplamda 75 TL Bankkart Lira kazanabilecektir.

    Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği azami Bankkart Lira tutarı 75 TL ile sınırlıdır.

    Harcama tutarı için Bankkart'ın kredi kartı ve banka kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.

    Kampanyaya asıl kart müşterileri katılabilir. Kampanyaya katılım sağlamış asıl kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar kampanya harcamalarına dahil edilecektir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        İptal, iade, Bankkart Lira kullanımı, nakit çekim, fatura ödeme, karta para yükleme ve para transfer işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

        Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

        Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda yüklenen Bankkart Lira'lar geri alınacaktır. Bankkart Kumbara'da yeterli Bankkart

        Lira bulunmaması halinde kalan tutar hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır.

        Kampanyaya sadece bir kez katılım sağlanabilecektir.

        Kazanılan Bankkart Lira'lar 01 Kasım 2021 tarihinde yüklenecektir.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir.

        Bankkart'ın Kredi Kartı Özelliği

        Anlaşmalı üye iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilir, puan kazanabilir, kampanyalara katılabilir ve birbirinden cazip Bankkart indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

        Bankkart'ınızın avantajlı özelliklerini kullanarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

        Kredi kartı özelliği ile yaptığınız alışverişlerden kazandığınız puanları anında alışverişlerinizde harcayabilirsiniz. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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        Haberler Ekonomi 15 Ekim son tarih! Hesaplara 75 TL yatacak! Ziraat Bankası’ndan açıklama açıklama geldi
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