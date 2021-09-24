350 bin çalışanı ilgilendiriyor! 15 Eylül'de resmen başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?

Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek güvenlik sektörünü değerlendiren Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, özel güvenlikçiler için kıyafet ve logo düzenlemesinin geçtiğimiz günlerde hayata geçtiğini açıkladı.
'BU KİMDİR' PROBLEMİ YAŞANMAYACAK
Kösereisoğlu, "15 Eylül'den itibaren devreye girdi. 'Bu kimdir' problemi yaşanmayacak artık. Özel güvenlikçi mi, kargocu mu, dondurmacı mı belli olacak. Kim özel güvenlik kim değil, anlaşılabilecek. Hem kamuda, hem özelde uygulanacak. Kamuda tek tip üniforma olacak, özel sektörde de logo kullanımı zorunlu olacak" dedi.
ÖĞRENCİLER BEKÇİ AMCAYA EMANET
Kösereisoğlu, okullarda özel güvenliklerin öğrencilerin servise binip binmediğinden ailesinin kim olduğuna kadar her şeye vakıf olduklarını belirterek, "Tecrübeli personelimizi okullarda görevlendiriyoruz. Okullarda bekçi amca diye kurumsallaşmış bir yapımız var. Özel güvenlik personellerimiz hangi çocuğun hangi servise binmesi gerektiğini, binip binmediğini, annesinin kim olduğunu, ailesini biliyor" diye konuştu.