350 bin çalışanı ilgilendiriyor! 15 Eylül'de resmen başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?

HASAT ZAMANI MAHSULE KORUMA...

Hasat zamanı mahsülleri hırsızlardan koruma ve boru hattı tamiri gibi alanlarda mobil kameralar kullandıklarını anlatan Kösereisoğlu, "Günlük kayıt altına alınan olay sayısı 500-600 civarındadır. Bu bir yerde su patlaması da olabilir, elektrik kontağı da, hırsızlık veya araba çarpması da olabilir. Bunların içerisinde yüzde 1 bile mültecilerle ilgili bir ihbar almıyoruz. Yani arabayı mülteci soymuş, yangını mülteci çıkarmış gibi bir durum yok. Çünkü onlar daha çok dikkat ediyorlar başka ülkede yaşadıkları için. Asayişi risk ediyorlar denilemez bu nedenle" diye konuştu. Kösereisoğlu şöyle devam etti: "340 bin özel güvenlik personeli var Türkiye'de, bunun 130 bine yakını kamuda. 2022'de yüzde 5'lik büyüme hedefimiz var istihdamda. Binin üzerinde yeni kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Sektörün genelinde ise büyümenin daha az olacağını düşünüyoruz. 48 ülkede 355 binden fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Türkiye'de ise 73 ilde 20 bin çalışanımız ile bin 100'ün üzerinde projede çalışıyoruz. 2020 tüm dünyayı, tüm sektörleri etkilediği gibi elbette bizi de olumsuz etkiledi. Hedefimizden yaklaşık yüzde 12 oranında geri kaldık. Daralmanın en fazla hissedildiği sektörler havacılık, turizm, giyim ve hızlı tüketim mağazacılığı oldu."