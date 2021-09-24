Axa ’efsaneleri’ bir araya getirdi

Ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu'nun Axa Sigorta'nın katkıları ile hayata geçirilen son eseri 'Efsaneler' belgeselinin ilk gösterimi Feriye Sarayı'nda düzenlenen galada gerçekleştirildi.

Galaya belgesele konu olan isimler ve Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken katılım sağladı. Axa Sigorta'nın sanat alanında verdiği desteklerden biri olan belgeselin kahramanları 9 isimden oluşuyor: Yazar Ayşe Kulin, sinema sanatçısı Cüneyt Arkın, piyano virtüözleri Güher-Süher Pekinel, tiyatrocu Nevra Serezli, plastik cerrahi profesörü Ömer Özkan, milli takım antrenörü Şenol Güneş, ressam ve sanat eğitmeni Süleyman Saim Tekcan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. 'Efsaneler' belgeselinin yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu; "Belgeselimiz pandeminin en yoğun günlerinde çekildi. Tıpkı belgesele konu olan efsaneler gibi 'Efsaneler' belgeselinin kendisi de bize zorlukların üstesinden gelmenin, sabrın ve azmin değerini yeniden hatırlattı. Bu süreçte Axa Sigorta'nın desteği benim için unutulmazdı; onlar olmasaydı belki de bu belgesel hiç hayata geçmeyecekti, emeği geçen tüm Axa Sigorta ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise galada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Axa Sigorta olarak insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak için çalışıyoruz. İnsanlığın geleceği için etkili olacağını düşündüğümüz her alanda varız. Bir sigorta şirketi olmanın ötesine geçerek iklim değişikliği, sanat, spor, eğitim ve inovasyon gibi farklı alanlarda insanların hayatına dokunacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Belgesele katkı sağlamak bize mutluluk veriyor."