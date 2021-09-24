50 bin çocuk katıldı! 18 yas altı BES'e büyük ilgi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, yaklaşık 24 milyar liralık devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 190 milyar lira olduğunu açıkladı.
Sektördeki başarı grafiğinin her geçen gün daha yukarı taşındığına dikkat çeken Benli, "BES'e vatandaşlarımızın teveccühü her geçen gün katlanarak artıyor. 18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz" dedi.
Benli, 18 yaş altı için 10 Eylül tarihine kadar 11 emeklilik şirketi tarafından 50 bine yakın sözleşme düzenlendiğinin ve bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon lirayı, devlet katkısının ise 3 milyon lirayı aştığının altını çizdi.