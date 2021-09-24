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    50 bin çocuk katıldı! 18 yas altı BES'e büyük ilgi

    3 ayda 50 bine yakın 18 yaş altına yönelik BES sözleşmesi düzenlendiğini belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ‘BES ve otomatik katılımdaki katılımcı sayımız 13 milyona, toplam fon büyüklüğü de 190 milyar liraya ulaştı’ dedi...

    18 yas altı BES’e büyük ilgi

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısının 13 milyona ulaştığını, yaklaşık 24 milyar liralık devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yaklaşık 190 milyar lira olduğunu açıkladı.

    Sektördeki başarı grafiğinin her geçen gün daha yukarı taşındığına dikkat çeken Benli, "BES'e vatandaşlarımızın teveccühü her geçen gün katlanarak artıyor. 18 yaş altı çocuklarımız ve otomatik katılımdan gelen destekle yılın sonunda sistemin toplam fon büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz" dedi.

    Benli, 18 yaş altı için 10 Eylül tarihine kadar 11 emeklilik şirketi tarafından 50 bine yakın sözleşme düzenlendiğinin ve bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon lirayı, devlet katkısının ise 3 milyon lirayı aştığının altını çizdi.

        YÜZDE 70'İ 10 YAŞ ALTINDA
        10 Eylül itibarıyla açıklanan 18 yaş altına ilişkin EGM verilerine göre; 1 yaşın altına yönelik düzenlenen sözleşmelerin oranı yüzde 7 civarında gerçekleşirken, 10 yaşın altındaki çocuklar için düzenlenen sözleşme adetleri toplamının yüzde 70'ini oluşturuyor.

        Fon büyüklüğü açısından bakıldığında ise 1 yaş altı çocukların fon büyüklüğü bu alandaki toplam tutarın yüzde 4'üne denk gelirken, 10 yaş altındaki çocukların fon büyüklüğü toplam fon büyüklüğünün yüzde 54'ünü oluşturuyor.

        11 EMEKLİLİK ŞİRKETİ PORTFÖYÜNE ALDI
        Benli, BES ve otomatik katılımda son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, sektörün çatı kurumu olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak, sigorta sektörünü büyütmek, ürün kullanımını yaygınlaştırmak, ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek ve sektöre bu alanlarda rehberlik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

            18 yaş altı gençlerin BES'e katılmasının yolunun açılmasının da bu çalışmaların bir sonucu olduğunu söyleyen Benli, "Şu anda 11 emeklilik şirketimiz ürünü portföyüne aldı" diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi 50 bin çocuk katıldı! 18 yas altı BES'e büyük ilgi
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