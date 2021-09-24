50 bin çocuk katıldı! 18 yas altı BES'e büyük ilgi

Benli, 18 yaş altı için 10 Eylül tarihine kadar 11 emeklilik şirketi tarafından 50 bine yakın sözleşme düzenlendiğinin ve bu sözleşmelerin fon büyüklüğünün 44 milyon lirayı, devlet katkısının ise 3 milyon lirayı aştığının altını çizdi.