2021 Fiat Agea, Renault Clio ve Dacıa Duster kampanyalarında son günler! Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler akın etti

Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat, Renault ve Dacia kampanyası detayları araştırılıyor. Bu anlamda DACIA Duster Confort yeni lansmana özel 199.000 TL indirim kampanyasını duyurdu. DACIA Yeni Duster Comfort model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla kampanyasını sundu. DACIA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Dacia markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Hangi modellerde indirim oldu? ÖTV indirimi sıfır araç fiyatlarına nasıl yansıdı?
DACIA resmi internet sitesinde oluşturulan duyuruya göre;
Yeni Duster, Lansmana özel 199.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor. İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki lansmana özel 2021 model senesi Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 otomobilin, perakende satın alımında oluşturulan 199.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2'in ortalama CO2 salımı 143 g/km; yakıt kullanımı 6,4 lt/100 km aralığındadır. Model üstünde gösterilen aksesuarlar değişiklik gösterebilir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
Ayrıntılı Bilgi DACIA Yetki sahibi Satıcılarında
Kampanya, stoklarla sınırlı ve 30.09.2021 tarihine kadar katılımcı yetki sahibi satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını gizli tutar. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetki sahibi Satıcılarında.
Yeni Duster
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 164.900
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 176.500
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 202.000
Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 211.900