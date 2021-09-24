2021 Fiat Agea, Renault Clio ve Dacıa Duster kampanyalarında son günler! Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler akın etti

Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Fiat, Renault ve Dacia kampanyası detayları araştırılıyor. Bu anlamda DACIA Duster Confort yeni lansmana özel 199.000 TL indirim kampanyasını duyurdu. DACIA Yeni Duster Comfort model vasıta alabilmek isteyenler amacıyla kampanyasını sundu. DACIA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Dacia markasının kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? Hangi modellerde indirim oldu? ÖTV indirimi sıfır araç fiyatlarına nasıl yansıdı?