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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 08:56
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    • 24.09.2021 08:56
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    24 Eylül CANLI döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

    Ekonomi gündemini takip edenler tarafından önem arz eden döviz kuru ile ilgili arayış sürüyor. Hergün anlık olarak takip edilen dolar kaç TL sorusu merak edilip araştırılıyor. Merkez Bankası tarafından faizde indirime gidilmesinin ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareket başladı. Haberimizde bugüne ait dolar, euro ve sterlin alış satış rakamlarını haberimizde derledik. Peki, 24 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    24 Eylül CANLI döviz kurları: Dolar/TL kaç TL oldu?

    24 Eylül dolar ve euro'da son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Bu durum sonrası dövizin ilk tepkisi yukarı yönlü oldu. Faiz kararının ardından Dolar yükselişe geçti. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!

    24 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!


    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,7705

    Dolar satış: 8,7732



    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,3090

    Euro Satış: 10,3297

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 12,0230

    Pound satış: 12,0560

        DÜN PİYASALARDA GÜN SONU

        Gün içinde en düşük 1.394,35, en yüksek 1.417,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,80 yükselişle 502 bin 600 liraya çıktı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,00 puan azalarak 1.401,46 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 kazançla 1.409,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,35, en yüksek 1.417,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 1.401,46 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28 ve hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,33 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.498,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 41'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        ALTININ ONSU 1.748,80 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.748,80 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazanımla 502 bin 600 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6524 lira, satışta 8,6870 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6289 lira, satışta 8,6635 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1736, sterlin/dolar paritesi 1,3731, dolar/yen paritesi de 110,17 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 yükselerek 76,35 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 24 Eylül CANLI döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
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