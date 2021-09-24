24 Eylül CANLI döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!

24 Eylül dolar ve euro'da son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü. Bu durum sonrası dövizin ilk tepkisi yukarı yönlü oldu. Faiz kararının ardından Dolar yükselişe geçti. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 24 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!
24 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,7705
Dolar satış: 8,7732
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,3090
Euro Satış: 10,3297
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 12,0230
Pound satış: 12,0560