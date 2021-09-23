Yüksek elektrik faturanızı düşürmek için mucize yöntem! Buzdolabınızı geri alın ve... Evde yüksek elektrik faturası nasıl düşer? Yüzde 55 daha az...

Peş peşe açıklandı. Bu bilgiler oldukça işinize yarayacak. En çok tüketim olan elektrik faturalarını aşağı çekmek amacıyla küçük püf noktalarına ilgi etmek yeterli. Elektrik faturası evde alınacak detaylı önlemlerle azaltılabilir. Tüm işlerimizi teknolojik cihazlardan yapmaya başladık. Televizyon bütün gün açık. Bulaşık makineleri anında her gün çalışıyor. Bu anlamda elektriği en çok ne zaman kullanıyorsanız ona göre tarife seçin. Aylık 85 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız, tedarikçinizi değiştirin. Peki, faturalarda tasarruf etmek amacıyla ne gerçekleştirmek gerekir?
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
- Buzdolabındaki sıvı yiyeceklerin üzerinin kapatılması enerji tüketimini azaltır,
- Dondurulmuş gıdaların derin dondurucudan bir gün önce çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği için elektrik tüketiminde tasarruf sağlar,
- Buzdolabı fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmasın,
- Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı.
-Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.
-Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.
-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.