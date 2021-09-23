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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 08:50
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    • 24.09.2021 08:50
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    Renault’ta ise 100.000 TL indirim... 0,69 vade farkıyla Toyota ÖTV indirim kampanyası 2021 model sıfır araç tam 160.000!

    Araba markalarının Eylül ayı kampanyalarıyla ilgi işlem süratle ilerliyorken Toyota birtakım modeller ÖTV indirimi amacıyla uygulamış bulunduğu rakamı bütün kampanyalarıyla birleşti. Toyota markasının amiral modelleri olarak tanınan Corolla modelinde indirim tutarı 160 bin liraya kadar aştı. Öte yandan ülkemizde en sevilen markalardan olan Renault, Eylül ayı fiyat listesini güncelledi. Ağustos ayındaki ÖTV indirimi ile eş güdümlü Renault'un birtakım modellerinde 100 bin TL'ye varan indirimler bulunduğu görülüyor.

    takvim.com.tr
    0,69 vade farkıyla 2021 model sıfır araç 160.000 TL...

    Toyota Corolla sürümleri amacıyla geçerli olan ÖTV indirimiyle eş güdümlü sıfır vasıta fiyatları amacıyla oluşturulan indirimin tutarı 162 bin lirayı aşmasının yanı sıra isteyen çoğu şahıs farkı modeller vasıta kredi olanağında sağlandığını söylemekte yarar var. Bazı modellerde yüzde 0,69 vade farkıyla vasıta kredisi kullanma olanağı bulunuyor. Öte yandan başta Megane, Clio, Kajdar, Talisman gibi modelleri ile Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan olan Renault'ta fiyat listesini yeniledi. Bazı modellerde 100 bin TL'ye varan indirimler, alacak olanlar amacıyla resmen fırsat doğurdu.

    ÖTV İndirim Fırsatı Devam Ediyor

    Toyota Corolla modellerinde başlatılan ÖTV indirim fırsatları tüm hızıyla devam etmekte. Ünlü markanın tüm yeni Corolla Hatchback, Yeni Corolla Hatchback Hybrid, Toyota Yarıs, yenilenmiş olan RAV4 Hybrid modellerinde geçerli olmak üzere ÖTV indirimi veriliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    Toyota Corolla ÖTV İndirimli Fiyat Listesi

    Toyota Corolla ÖTV indirimli fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte karşınızda Toyota Eylül ayı indirimli fiyat listesi:

        Hangi Renault modellerinde indirim oldu?

        İşte Renault'ta Eylül ayının fiyat listesi…

        Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

        Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 185.900 181.900 181.900

        Renault Taliant Joy 1.0 Turbo 90 bg 199.900 195.000 195.000

        Renault Taliant Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 210.900 206.900 206.000

        Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 218.000 213.900 213.900

        Renault Taliant Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 224.900 220.000 220.000

        Renault Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 231.500 227.000 227.000

        Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

        Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 169.900 169.900 169.900

        Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 191.900 184.900 184.900

        Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 200.000 200.000 200.000

        Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 210.900 210.900 210.900

        Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 231.600 231.600 231.600

        Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 232.000 232.000 232.000

        Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 301.900 251.000 251.000

        Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 358.900 346.900 346.900

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 240.300 240.300 240.300

        Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Manuel 255.000 255.000 255.000

        Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 350.900 350.900 350.900

        Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 356.000 346.900 346.900

        Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 385.000 385.000 385.000

        Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 398.000 398.000 398.000

        Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 416.000 416.000 416.000
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        Haberler Ekonomi Renault’ta ise 100.000 TL indirim... 0,69 vade farkıyla Toyota ÖTV indirim kampanyası 2021 model sıfır araç tam 160.000!
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