Renault’ta ise 100.000 TL indirim... 0,69 vade farkıyla Toyota ÖTV indirim kampanyası 2021 model sıfır araç tam 160.000!

Toyota Corolla sürümleri amacıyla geçerli olan ÖTV indirimiyle eş güdümlü sıfır vasıta fiyatları amacıyla oluşturulan indirimin tutarı 162 bin lirayı aşmasının yanı sıra isteyen çoğu şahıs farkı modeller vasıta kredi olanağında sağlandığını söylemekte yarar var. Bazı modellerde yüzde 0,69 vade farkıyla vasıta kredisi kullanma olanağı bulunuyor. Öte yandan başta Megane, Clio, Kajdar, Talisman gibi modelleri ile Türkiye'de en çok tercih edilen markalardan olan Renault'ta fiyat listesini yeniledi. Bazı modellerde 100 bin TL'ye varan indirimler, alacak olanlar amacıyla resmen fırsat doğurdu.