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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 08:55
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    • 24.09.2021 08:55
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    2022 Ocak ayında maaşınız bu kadar zamlanabilir! 3 bin 400 TL... Bekar veya evli asgari ücret maaş alan milyonlar için geçerli

    Türkiye'de bekar, evli, çocuklu olmak üzere milyonlarca vatandaş asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bu amaçla asgari ücretin 2022 senesinde ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Gelen son haberlere göre ise asgari ücretin 3 bin 400 TL olacağı iddiaları meydana atıldı. Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

    Ocak ayında maaşınız bu kadar zamlanabilir!

    Türkiye'de asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan belirleniyor. 2021 senesi amacıyla asgari ücret 500 lira artışla net 2 bin 825 lira 90 kuruş hesaplandı. Fakat çalışanlar 2022 senesinde ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Kasım ve Aralık aylarında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında geçerli olacak rakam belirlenecek. Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

    Asgari Geçim İndirimi de artacak

    Asgari ücretin zamlanması ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. 2021 AGİ tablosu Bekar 268,31TL Evli eşi çalışmayan 321,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL, Evli eşi çalışan 268,31 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

    2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

    Geçen yıl bulunduğu gibi yüzde 20-22 arasında zam seviyesi uygulanırsa, asgari ücretli çalışanın maaşı 3500-3700 TL arasında olacak. Ortaya atılan ilk iddialara göre asgari ücretin 3 bin 400 TL olması planlanıyor. Fakat bununla alakalı resmi bir açıklama şimdilik yapılmış değil. Asgari ücretin çalışana ne kadar ödeneceği Aralık ayında yapılacak görüşmeler neticesinde kesinleşecek. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        KKTC maaş zammı belli oldu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC asgari ücret maaşı zammı ardından çalışanlara 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren aylık net 4 Bin 324 TL ödeme yapılmaya başlandı.

        ASGARİ ÜCRET NEDİR?

        Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

        İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kasım ve Aralık aylarında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında geçerli olacak rakam belirlenecek.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
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        Haberler Ekonomi 2022 Ocak ayında maaşınız bu kadar zamlanabilir! 3 bin 400 TL... Bekar veya evli asgari ücret maaş alan milyonlar için geçerli
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