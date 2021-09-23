2022 Ocak ayında maaşınız bu kadar zamlanabilir! 3 bin 400 TL... Bekar veya evli asgari ücret maaş alan milyonlar için geçerli

Türkiye'de asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu doğrultusundan belirleniyor. 2021 senesi amacıyla asgari ücret 500 lira artışla net 2 bin 825 lira 90 kuruş hesaplandı. Fakat çalışanlar 2022 senesinde ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Kasım ve Aralık aylarında bir araya gelmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında geçerli olacak rakam belirlenecek. Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.