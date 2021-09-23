THY'den önemli iş birliği! Finlandiya'nın en büyük şirketi Finnair ile ortak uçuş! İlk sefer o iller arasında!

Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık Ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla birlikte yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz" dedi.