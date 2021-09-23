THY'den önemli iş birliği! Finlandiya'nın en büyük şirketi Finnair ile ortak uçuş! İlk sefer o iller arasında!

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Finlandiya'nın bayrak taşıyıcı şirketi Finnair ile ortak uçuşlara (codeshare) başlıyor. İki havayolu şirketinin ilk etapta başlayacak ilk ortak uçuşu İstanbul-Helsinki olacak.
THY ile Finlandiyalı havayolu şirketi Finair kod paylaşım (codeshare) anlaşmasını imzaladı. İki şirket arasında yapılan anlaşma ile uçuş ağındaki önemli noktaları kapsayan kod paylaşımlarıyla ticari iş birliklerinin genişletilmesi hedefleniyor. Anlaşma ile güçlendirilen ortaklık sayesinde THY ve Finair, ilk olarak 29 Eylül'de İstanbul-Helsinki uçuşuna başlayacak.
Gerekli uçuş izinlerinin alınmasının ardından iki şirket, İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor Antalya, Gazipaşa ortak uçuşları yapacak. İki havayolu şirketi Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya ve Gazipaşa uçuşları gerçekleştirilecek.