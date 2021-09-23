Son dakika: Kiralık ev ve yurt arayanlar dikkat! Vatandaşı işte böyle dolandırıyorlar

ALMANCININ EVİNİ İZİNSİZ VERDİ

Ev kiralamalarında son dönemde bir başka sorun da boy göstermeye başladı. Yurtdışında yaşayan bazı gurbetçiler, Türkiye'deki boş evlerinin, anahtarlarını emanet ettiği kişiler tarafından izinsiz kiralandığını öğrendi. Bu yönde şikâyetler arttı. Konuyla ilgili bilgi veren mağdur bir gurbetçi, başına gelenleri şöyle anlattı: "Evin anahtarını ihtiyaç halinde açması için bir aile dostumuza bıraktık. O da bu durumu fırsata çevirmiş. Bizden habersiz evi kiralamış. Eve bir ay içinde giren-çıkan çok olunca komşumuz bize 'Hoşgeldiniz' yazdı. Biz gelmediğimizi söyleyince evin kiralandığını öğrendik. Evi tahliye ettik. O aile dostumuzla görüşmüyoruz, davalık olduk."