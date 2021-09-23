Son dakika: Kiralık ev ve yurt arayanlar dikkat! Vatandaşı işte böyle dolandırıyorlar

Son dakika haberi... Türkiye genelinde yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 80'in üzerinde artan ev kiraları dolandırıcılar için yeni vurgun alanı oldu. Dolandırıcılıkta sınır tanımayan sahtekârlar, türlü türlü yollara başvuruyor. Vatandaşın uygun fiyatlı konut arayışını fırsata çeviren dolandırıcılar, sahte konut ilanları ve sahte banka hesaplarıyla insanları kandırıp, ortadan yok oluyor. İşte ev kiralamak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler…
SAHTE SİTELERE DİKKAT!
SABAH'ta yer alan habere göre, Dolandırıcıların en kolay vurgun yaptığı alan online mecralar. Kopya siteler ve sahte ilanlarla sosyal medyada ortaya çıkan dolandırıcılar, örneğin 3.000 TL olan bir evi, 2 bin TL olarak kiralamaya çalışıyor.
O bölgede yüksek olan fiyatlar nedeniyle vatandaş ev kirası uygun olduğu için hemen ilandaki numarayı arıyor. Çok arayan olduğunu belirten dolandırıcılar, acil 2 kira bedeli kaparo yatırılması halinde diğer arayanlara evi vermeyeceklerini söylüyor.