Bekar veya evli asgari ücret maaş alan milyonlar için geçerli: 2022 Ocak ayında maaşınız bu kadar zamlanabilir! 3 bin 400 TL...

Türkiye'de bekar, evli, çocuklu olmak üzere milyonlarca vatandaş asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bu amaçla asgari ücretin 2022 senesinde ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Gelen son haberlere göre ise asgari ücretin 3 bin 400 TL olacağı iddiaları meydana atıldı. Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.
Asgari Geçim İndirimi de artacak
Asgari ücretin zamlanması ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. 2021 AGİ tablosu Bekar 268,31TL Evli eşi çalışmayan 321,98 TL Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL, Evli eşi çalışan 268,31 TL Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak?
Geçen yıl bulunduğu gibi yüzde 20-22 arasında zam seviyesi uygulanırsa, asgari ücretli çalışanın maaşı 3500-3700 TL arasında olacak. Ortaya atılan ilk iddialara göre asgari ücretin 3 bin 400 TL olması planlanıyor. Fakat bununla alakalı resmi bir açıklama şimdilik yapılmış değil. Asgari ücretin çalışana ne kadar ödeneceği Aralık ayında yapılacak görüşmeler neticesinde kesinleşecek. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.