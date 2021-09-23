Bekar veya evli asgari ücret maaş alan milyonlar için geçerli: 2022 Ocak ayında maaşınız bu kadar zamlanabilir! 3 bin 400 TL...

Türkiye'de bekar, evli, çocuklu olmak üzere milyonlarca vatandaş asgari ücretle geçimini sağlıyor. Bu amaçla asgari ücretin 2022 senesinde ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Gelen son haberlere göre ise asgari ücretin 3 bin 400 TL olacağı iddiaları meydana atıldı. Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.