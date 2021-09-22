Yatırıma leasing katkısı: Leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyüdü | Leasing nedir?

Leasing sektöründe 2020'nin ilk 6 ayında 9.4 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 61 artarak 15.2 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 1 milyar 442 milyon dolardan 1 milyar 895 milyon dolara çıktı.