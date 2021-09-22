Yatırıma leasing katkısı: Leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyüdü | Leasing nedir?

Leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor. Sektörün aktif büyüklüğü önceki yılın ilk yarısına göre, yüzde 25.4 artışla 79 milyar 763 milyon liraya çıkarken, leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyümeyle 63 milyar 411 milyon liraya ulaştı.
Halen 22 leasing şirketinin 116 şube ile faaliyet gösterdiği sektörde bin 209 çalışan istihdam ediliyor. Sektörün müşteri sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 35 bin 298'e çıktı.
Leasing sektöründe 2020'nin ilk 6 ayında 9.4 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 61 artarak 15.2 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 1 milyar 442 milyon dolardan 1 milyar 895 milyon dolara çıktı.