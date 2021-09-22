Türkiye OECD’de büyüme lideri olacak

NOTÇULAR DA YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl büyüme tahminini iki kez yükseltti. Fitch 13 Ağustos'ta yüzde 6.3'ten 7.9'a çıkardığı büyüme tahminini, daha sonra 9.2 olarak revize etti. Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.