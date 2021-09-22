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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 06:59
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    • 22.09.2021 06:59
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    Türkiye OECD’de büyüme lideri olacak

    OECD, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 5.7’den 8.4’e çıkardı. Türkiye bu oranla 2021’de OECD’de en fazla büyüyen ülke olacak. Dün yayımlanan rapora göre Türkiye büyümede G20'de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü, OECD'de ise ilk sırada yer alacak.

    Türkiye OECD’de büyüme lideri olacak

    Uluslararası kuruluşlar, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüyen ve ekonomik aktivitedeki canlılığı üçüncü çeyreğe de taşıyan Türkiye'ye yönelik tahminlerini yukarı revize etmeyi sürdürüyor.

    Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda, dünyanın geneline ilişkin büyüme tahminini düşürürken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.7'den 8.4'e çıkardı. Dün yayımlanan rapora göre Türkiye büyümede G20'de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü, OECD'de ise ilk sırada yer alacak.

    OECD, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini 17.8'e yükseltti. OECD, dünya ekonomisinin COVID- 19 krizinin en ağır dönemi olan geçen yıl yaşadığı yüzde 3.4 daralmadan sonra bu yıl yüzde 5.7 büyüyeceğini tahmin etti. OECD böylece bir önceki büyüme tahminini 0.1 puan aşağı çekmiş oldu.

        NOTÇULAR DA YÜKSELTTİ
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu yıl büyüme tahminini iki kez yükseltti. Fitch 13 Ağustos'ta yüzde 6.3'ten 7.9'a çıkardığı büyüme tahminini, daha sonra 9.2 olarak revize etti. Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekilen raporda, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

        Sabah'ta yer alan haabere göre, küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Moody's de 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten 6'ya çıkarmıştı.

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