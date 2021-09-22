Türkiye OECD’de büyüme lideri olacak

Uluslararası kuruluşlar, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüyen ve ekonomik aktivitedeki canlılığı üçüncü çeyreğe de taşıyan Türkiye'ye yönelik tahminlerini yukarı revize etmeyi sürdürüyor.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda, dünyanın geneline ilişkin büyüme tahminini düşürürken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.7'den 8.4'e çıkardı. Dün yayımlanan rapora göre Türkiye büyümede G20'de Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü, OECD'de ise ilk sırada yer alacak.
OECD, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini 17.8'e yükseltti. OECD, dünya ekonomisinin COVID- 19 krizinin en ağır dönemi olan geçen yıl yaşadığı yüzde 3.4 daralmadan sonra bu yıl yüzde 5.7 büyüyeceğini tahmin etti. OECD böylece bir önceki büyüme tahminini 0.1 puan aşağı çekmiş oldu.