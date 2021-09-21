Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı! 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'de ve dünyada değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında özellikle son süreçte hareketli bir seyir yaşandığı görülüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi. Peki, canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık fiyatlar...
ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|490,10
|490,30
|493,60
|493,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.231,00
|3.252,00
|3.254,00
|3.275,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|447,20
|451,20
|450,35
|454,35
|Lira(Tam) Ziynet
|3.157,00
|3.177,00
|3.180,00
|3.200,00
|Yarım Ziynet
|1.579,00
|1.589,00
|1.590,00
|1.600,00
|Çeyrek Ziynet
|789,00
|794,00
|795,80
|800,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.