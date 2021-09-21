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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 06:22
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    • 22.09.2021 06:22
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    Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı! 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

    Piyasalardaki anlık altın fiyatları grafiğini takip etmek isteyen vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte araştırmalarını hızlandırdı. Dün kapanış saatlerinde çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı

    Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı! 22 Eylül anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

    Türkiye'de ve dünyada değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında özellikle son süreçte hareketli bir seyir yaşandığı görülüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi. Peki, canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık fiyatlar...

    ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin dün ve önceki gün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 490,10 490,30 493,60 493,80
    Cumhuriyet Ata Lira 3.231,00 3.252,00 3.254,00 3.275,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 447,20 451,20 450,35 454,35
    Lira(Tam) Ziynet 3.157,00 3.177,00 3.180,00 3.200,00
    Yarım Ziynet 1.579,00 1.589,00 1.590,00 1.600,00
    Çeyrek Ziynet 789,00 794,00 795,80 800,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 800,00 lira, Cumhuriyet altını 3.275,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 493,80 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 492 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 485 bin lira, en yüksek ise 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 492 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 552 milyon 281 bin 346,65 lira, işlem miktarı ise 1.125,49 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 564 milyon 272 bin 497 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.

            Analistler, Çin devletinin Evergrande şirketine yönelik ne tür adımlar atacağı belirsizliğinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarındaki gerilemeyi beraberinde getirdiğini aktardı.

            Analistler, bugün ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.
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            Haberler Ekonomi Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı! 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu?
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