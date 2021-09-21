Canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı! 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye'de ve dünyada değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında özellikle son süreçte hareketli bir seyir yaşandığı görülüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,7 artışla 493,80 liradan tamamlamıştı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi. Peki, canlı yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? 22 Eylül 2021 anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık fiyatlar...

ANLIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?