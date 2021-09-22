ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi ve küresel piyasalar faiz kararı ile ilgili gelişmelere odaklandı. Ekonomistler FED faiz kararı hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundu ve Fed'in taperinge başlamanın, faiz artışına da geçileceği anlamına gelmeyeceğini vurgulayabileceğini ifade edildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı saat kaçta, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED toplantısının bugün gerçekleştirilmesi ve ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın TSİ ile saat 21.00'de açıklama yapması bekleniyor.
İşte ekonomistlerin yorumları;
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında "varlık alım azaltımına (tapering)" ilişkin ip uçları vermesi beklenirken faiz artırımından da uzak durması bekleniyor.
Fed'in bu haftaki toplantısında faiz ve varlık alım programında değişiklik yapması öngörülmezken taperingin ne zaman ilan edileceği ve başlanabileceğine ilişkin kayda değer açıklamalar yapması bekleniyor. Faiz artırımından şu an için uzak durması beklenen bankanın tapering için kasım ayında resmi açıklama yapması, aralık ayında da başlayacağı tahminlerine yer veriliyor.
Ekonomistler, Fed'in taperinge başlamanın, faiz artışına da geçileceği anlamına gelmeyeceğini vurgulayabileceğini aktardı.
Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında taperinge hazırlık yapmaya devam edeceğini belirtti ve Fed'in resmi olarak taperingi kasım ayında ilan edebileceğini ifade eden Daco, aralık veya ocak ayında azaltımlara başlanabileceğini aktardı.
Daco ancak borç tavanı krizinin taperingi öteleyebileceğini dile getirdi.