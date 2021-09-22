Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Honda Cıvıc ve Citroen model otomobillerde uygun faiz oranları! 45.000 TL 12 ay 0,99 faiz...

Son 2-3 ay içinde ikinci el piyasasında vasıta fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı otomobil almakta güçlük çeken insanlar 2021 Eylül ayı içinde istedikleri aracı satın alabilsinler diye sıfır vasıta kampanyaları hazırlanılıyor. Araç kampanyası hazırlayan firmaların ilk kişisel ilk seçenekleri sene sonu hedeflerini tutturabilmek. Peki, Honda ve Citroen'de Eylül 2021 fiyat listesi nasıl? Honda ve Citroen modelleri Eylül ayı itibarıyla ne kadar? İşte kampanyanın detayları Honda ve Citroen fiyatları.
HONDA OTOMOBİL KAMPANYALARI
Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla HONDA kampanyası, Honda Civic Sedan model araçlarda 12 ay 0,99% faiz kampanyalarını duyurdu. Honda Civic Sedan, 45.000 TL 12 ay 0,99 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. HONDA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Honda'nın kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Honda Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşları mağazalarına bekliyor.
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
Kampanya 02 -30 Eylül 2021 tarihleri arasında ve Civic Sedan Executive+ model sıfır araçlar için geçerlidir
Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir.
Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 , Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır.