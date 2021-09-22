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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 12:34
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    • 22.09.2021 12:34
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    Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Honda Cıvıc ve Citroen model otomobillerde uygun faiz oranları! 45.000 TL 12 ay 0,99 faiz...

    2021 Eylül ayına girmemizle birlikte sıfır araba alabilmek isteyenler vasıta kampanyalarını takip eder duruma geldi. İkinci el vasıtaların süratle arttığı ve insanların sıfır araca olan istekleri kredili vasıta satışlarını süratlendırır vaziyette. Bankalar ve şirketler doğrultusundan düzenlenen kampanyalar sıfır faizli yada düşük oranlı faizlerle müşterilerin vasıta sahibi olmalarını hedeflemektedirler. Bu anlamda Honda ve Citroen, Eylül ayı otomobil kampanyasını duyurdu. Peki, Honda ve Citroen’de Eylül 2021 fiyat listesi nasıl? Honda ve Citroen modelleri Eylül ayı itibarıyla ne kadar? İşte kampanyanın detayları Honda ve Citroen fiyatları.

    takvim.com.tr
    45.000 TL 12 ay 0,99 faiz... 2021 Honda Cıvıc ve Citroen model otomobillerde...

    Son 2-3 ay içinde ikinci el piyasasında vasıta fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı otomobil almakta güçlük çeken insanlar 2021 Eylül ayı içinde istedikleri aracı satın alabilsinler diye sıfır vasıta kampanyaları hazırlanılıyor. Araç kampanyası hazırlayan firmaların ilk kişisel ilk seçenekleri sene sonu hedeflerini tutturabilmek. Peki, Honda ve Citroen'de Eylül 2021 fiyat listesi nasıl? Honda ve Citroen modelleri Eylül ayı itibarıyla ne kadar? İşte kampanyanın detayları Honda ve Citroen fiyatları.

    HONDA OTOMOBİL KAMPANYALARI

    Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla HONDA kampanyası, Honda Civic Sedan model araçlarda 12 ay 0,99% faiz kampanyalarını duyurdu. Honda Civic Sedan, 45.000 TL 12 ay 0,99 faiz seviyesi vereceğini duyurdu. HONDA resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler Honda'nın kampanyaları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli. Honda Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşları mağazalarına bekliyor.

    Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

    Kampanya 02 -30 Eylül 2021 tarihleri arasında ve Civic Sedan Executive+ model sıfır araçlar için geçerlidir

    Kampanya kapsamında kullanılabilecek krediler, bireysel Türk Lirası taksitli oto kredisidir.

    Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 , Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır.

        Bireysel müşterilere kullandırılacak 45.000 TL kredi için aylık % 0,99 faiz oranı ile 12 ay vadeli eşit taksit ödemeli kredi için, Tahsis ücreti 236,25 TL, toplam geri ödeme tutarı 48.550,15 TL olmaktadır.

        Kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmadığından toplam maliyete dahil edilmemiştir. Aylık ve yıllık maliyete Kasko dahil edilmemiştir. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır.

        Citroen 2021 Eylül Kampanyası

        Citroen C3 Feel Bold 1.2 PureTech EAT6 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz ve 11.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Bu model kampanya kapsamında 216.200 TL fiyatla satın alınabiliyor.

        Yeni C3 Aircross SUV modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası yanında 11.000 TL'ye varan indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 modelinde 11.000 TL'lik indirimden faydalanabilirsiniz.

        Citroen C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay %0,99 ya da 90.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. Eylül ayı kampanyası kapsamında Citroen C5 Aircross modellerinde 16.000 TL kampanya indirimi yapılıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        Citroen C4 modelinde 60.000 TL 12 ay %0,99 faiz kampanyası sunulmaktadır. Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel modelinde 7.000 TL, diğer modellerde ise kampanya kapsamında 5.000 TL indirim imkanı sunuluyor.

        Citroen Berlingo Kombi modelinde 40.000 TL 12 Ay %0 faiz ya da 80.000 TL 12 ay %0,89 faiz oranlı kredi imkanı, Citroen BERLINGO FEEL STIL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Dizel 5 İleri Manuel modelinde 10.000 TL diğer modellerde ise 5.000 TL'ye varan indirimler sağlanıyor.

        Citroen Berlingo Van modelinde 55.000 TL 12 ay %0 faiz, Citroen Jumper modelinde 90.000 TL 12 Ay %0 faiz veya 150.000 TL 18 ay %0,99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

        Citroen C-Elysee modellerinde 40.000 TL 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Kampanya kapsamında Citroen C-ELYSEE SHINE 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Dizel Manuel modelini 5.500 TL indirimle 212.000 TL'ye satın alabilirsiniz. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.


            Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

            Citroen C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel 230.000 230.000 230.000

            Citroen C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 332.000 332.000 332.000

            Citroen C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp EAT8 352.000 352.000 352.000

            Citroen C4 Shine Bold 1.2 PureTech 155 hp EAT8 372.000 372.000 372.000

            Citroen C4 Feel Bold 1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8 352.000 352.000 352.000

            Citroen C4 Shine Bold 1.5 BlueHDİ 130 hp EAT8 392.000 392.000 392.000

            Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

            Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech Feel Benzin 5 İleri Manuel 181.800 181.800 181.800

            Citroen C3 FEEL BOLD 1.2 PureTech Benzin Otomatik 216.200 216.200 216.200

            Citroen C3 SHINE 1.2 PureTech Benzin Otomatik 229.000 229.000 229.000

            Model Ağustos Fiyat (2021MY) ÖTV İndirimli Fiyatlar Eylül Fiyat (2021MY)

            Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Benzin Otomatik 233.000

            Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Benzin Otomatik 300.000 245.000 245.000

            Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Shine 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Benzin Otomatik 338.000 338.000 338.000

            Citroen Yeni C3 AİRCROSS SUV Feel Bold 1.5 BlueHDI 120 HP S&S EAT6 Dizel Otomatik 317.000 320.000 320.000

            Citroen Yeni C3 AİRCROSS SUV Shine 1.5 BlueHDI 120 HP S&S EAT6 Dizel Otomatik 353.000 353.000 353.000

            Model Temmuz Fiyat (2021MY) Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY)

            Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDİ Feel Bold Dizel Otomatik 406.000 406.000 406.000

            Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDİ Shine Dizel Otomatik 471.500 471.500 471.500

            Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDİ Shine Bold Dizel Otomatik 478.000 478.000 478.000

            Citroen C5 Aircross 1.6 PureTech Shine Benzin Otomatik 451.500 451.500 451.500

            Citroen C5 Aircross 1.6 PureTech Shine Bold Benzin Otomatik 458.000 458.000 458.000
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            Haberler Ekonomi Sıfır araç alacaklar dikkat! 2021 Honda Cıvıc ve Citroen model otomobillerde uygun faiz oranları! 45.000 TL 12 ay 0,99 faiz...
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