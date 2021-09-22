KOSGEB'den destek aldı! Hurda lastiklerden el arabası tekerleği üretip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu imalathanede el arabası tekerleği üreterek Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.
İlçede 3 yıl önce çalıştığı iş yeri kapanan Erol Yeşilyurt (37), kendi işini kurmak için araştırma yaptı.
Hazırladığı projeyle KOSGEB İl Müdürlüğünden makine ekipman desteği alan Yeşilyurt, atık araç lastik parçalarından el arabası lastiği üretmek üzere imalathane kurdu.