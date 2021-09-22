Milyonlarca otomobil sahibi için sayılı gün kaldı: Hemen yapın yırtın! Yapmayan 835 TL para cezası ödeyecek!

835 TL para cezası şoku yaşamayın! Türkiye'de trafikte can güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kış lastiği zorunluluğunun başlamasına sayılı vakit kaldı. Yük ve yolcu nakliyeciliği yapanlar amacıyla mecburi olan program amacıyla geçen yıl Güvenlik Genel Müdürlüğü, "Yolcu ve eşya taşıyan vasıtalar amacıyla 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak meşru bir mecburiluktur. Hayatınızı rizikoya atmayın! Yolunuza güvenle bakın!" ifadelerini kullanmıştı. Bu anlamda otomobillerin soğuk hava koşullarında yola daha emniyet tutunmasına yarayan bilhassa soğuk iklimler amacıyla üretilmiş yumUşak hamurlu lastik çeşidine genel olarak kış lastiği denir.
835 TL cezası var
Bu sene kış lastiği takmamanın cezası 835 TL olarak belirlendi. 2022 yılı Ocak ayı ile beraber kış lastiği cezasına güncelleme gelebilir. Türkiye'de hususi araçlar için kış lastiği takmamanın cezası yok. Ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için sürücüler kış lastiği takmaları öneriliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
Kış lastiği nedir?
Otomobillerin soğuk hava koşullarında yola daha emniyet tutunmasına yarayan bilhassa soğuk iklimler amacıyla üretilmiş yumUşak hamurlu lastik çeşidine genel olarak kış lastiği denir. Bu cinsten lastikler 7 santigrat dereceden daha düşük hava sıcaklıkları amacıyla tasarlanmıştır. Bu sıcaklıkların üzerine çıkıldıkça yani hava ısındıkça kış lastiklerinin performansı son derece çok düşer, fren mesafeleri çok uzar ve dönemeç kabiliyeti de olumsuz etkilenir. Lastiğin yalnızca sırt deseni değil, hamuru da çok farklıdır. Hem de sıcak havalarda kullanırsanız lastiklerin ömürünü tez dolduracağını da belirteyim. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.