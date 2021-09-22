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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 08:35
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    • 23.09.2021 08:35
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    Milyonlarca otomobil sahibi için sayılı gün kaldı: Hemen yapın yırtın! Yapmayan 835 TL para cezası ödeyecek!

    Elinizi çabuk tutun! Yapmayan 835 TL para cezası ödeyecek! Binlerce vasıta sürücüsünü ilgilendiriyor. Türkiye'de vasıta sahibi olanlar amacıyla kış lastiği programı başlayacak. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan denetimlerin bu yıl de Aralık ayında başlaması bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak denetimlerde kış lastiği takmayan sürücüye 835 TL para cezası kesilecek.

    takvim.com.tr
    Arabası olan dikkat! Yapmayana 835 TL para cezası

    835 TL para cezası şoku yaşamayın! Türkiye'de trafikte can güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan kış lastiği zorunluluğunun başlamasına sayılı vakit kaldı. Yük ve yolcu nakliyeciliği yapanlar amacıyla mecburi olan program amacıyla geçen yıl Güvenlik Genel Müdürlüğü, "Yolcu ve eşya taşıyan vasıtalar amacıyla 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak meşru bir mecburiluktur. Hayatınızı rizikoya atmayın! Yolunuza güvenle bakın!" ifadelerini kullanmıştı. Bu anlamda otomobillerin soğuk hava koşullarında yola daha emniyet tutunmasına yarayan bilhassa soğuk iklimler amacıyla üretilmiş yumUşak hamurlu lastik çeşidine genel olarak kış lastiği denir.

    835 TL cezası var

    Bu sene kış lastiği takmamanın cezası 835 TL olarak belirlendi. 2022 yılı Ocak ayı ile beraber kış lastiği cezasına güncelleme gelebilir. Türkiye'de hususi araçlar için kış lastiği takmamanın cezası yok. Ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için sürücüler kış lastiği takmaları öneriliyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    Kış lastiği nedir?

    Otomobillerin soğuk hava koşullarında yola daha emniyet tutunmasına yarayan bilhassa soğuk iklimler amacıyla üretilmiş yumUşak hamurlu lastik çeşidine genel olarak kış lastiği denir. Bu cinsten lastikler 7 santigrat dereceden daha düşük hava sıcaklıkları amacıyla tasarlanmıştır. Bu sıcaklıkların üzerine çıkıldıkça yani hava ısındıkça kış lastiklerinin performansı son derece çok düşer, fren mesafeleri çok uzar ve dönemeç kabiliyeti de olumsuz etkilenir. Lastiğin yalnızca sırt deseni değil, hamuru da çok farklıdır. Hem de sıcak havalarda kullanırsanız lastiklerin ömürünü tez dolduracağını da belirteyim. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Kış lastiği ile kar lastiği aynı mı?

        Kış lastiği ile kar lastiği aynı şey değil. Kış lastiği size karla kaplı bir zeminde güvenilir sürüş sağlamaz. Kar lastiği daha özel yapıda bir lastiktir. Kış lastikleri bu tür zeminlerde yumUşaklığını korusa da zeminin oynaklığından dolayı sürüş güvenilirğini sağlayamaz. Bundan kaynaklı karlı havalarda kış lastiğine güvenip kesinlikle tehlikeli sürmeyin. Eğer özel imal edilen kar lastiğiniz yok ise ve seyahat etmek zorundaysanız kesinlikle zincir takın.


        Kış lastiği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

        1- Kış lastiği sizi karda ve buzda kurtarmaz.

        2- Kış lastiği 7 santigrat derece ısı altında çalışmaz.

        3- Kış lastiği programı bütün Türkiye'de mecburi değildir.

        4- Kış lastiği zorunluluğu ve kullanım tarih aralığı valiliklere bırakılmıştır.

        5- Kış lastiği ile kar lastiği aynı şey değildir.

        6- Kış lastiği programı valiliklerden aksine bir açıklama olmadığı müddetçe özel araçlara mecburi değildir.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca otomobil sahibi için sayılı gün kaldı: Hemen yapın yırtın! Yapmayan 835 TL para cezası ödeyecek!
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