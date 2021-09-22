Dünya FED toplantısını bekliyor! Altın, borsa, döviz nasıl etkilenecek? FED ne diyecek etkisi ne olacak? İşte detaylar...





VARLIK ALIMINI AZALTMAK (TAPERİNG): FED başkanı bu akşam varlık alımını azaltacakları yönünde. Bir mesaj verirse bu durumda piyasaya her ay verdikleri bu 120 milyar doların kademeli olarak düşürüleceği anlamı çıkıyor. Buna da Tapering deniliyor. Bu durum faizlerin artacağı beklentisi oluştursa da hemen gerçekleşmiyor. Kademeli olduğu için de doların değerinde hızlı bir artış olmuyor.



FAİZ ARTIRMAK: FED faiz artırmadan bahsediyorsa bu durum dünya piyasalarını etkileyecektir. Burada tüm FED başkanlarının faiz ortalamaları alınarak belirleniyor. Eğer faiz artırımı mesajı verilirse doların değerleneceği altın fiyatlarının düşeceği gibi gelişmeler beklenir. Burada dolar tüm dünya para birimleri karşısında değerlenirken, bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında dalgalanma olacaktır.