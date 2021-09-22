Dünya FED toplantısını bekliyor! Altın, borsa, döviz nasıl etkilenecek? FED ne diyecek etkisi ne olacak? İşte detaylar...

Tüm dünyada para piyasaları ve yatırımcılar gözünü bu akşam Amerika Merkez Bankası FED'in yapacağı toplantı ve sonrasında Başkan Powel'in yapacağı açıklamalara çevirmiş durumda. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu akşam faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemli olması bekleniyor. Çünkü bu konuşmasında gelecek planlarıyla ilgili ipuçlarını da açıklamış olacak.
NE DERSE NE OLUR?
FED aslında yapacağı açıklamalarda faiz, varlık alımı, enflasyon ve istihdam gibi konularla ilgili beklentilerini açıklıyor. Bu konularda kararlar alıyor. O kararlar da küresel piyasaları etkiliyor. Akşam Powel'i dinlerken aldığı kararların etkisinin ne olacağını gösterir mini bir FED sözlüğü.
VARLIK ALIMI: Parasal genişleme olarak da söylenen varlık alımı programı ile ekonomiyi canlandırmak ve harcamaların artmasını sağlamak için para musluklarını açmak anlamına geliyor. ABD Merkez Bankası her ay 120 milyar dolarlık hazine bonosu alarak piyasaya para enjekte ediyor.
VARLIK ALIMINI AZALTMAK (TAPERİNG): FED başkanı bu akşam varlık alımını azaltacakları yönünde. Bir mesaj verirse bu durumda piyasaya her ay verdikleri bu 120 milyar doların kademeli olarak düşürüleceği anlamı çıkıyor. Buna da Tapering deniliyor. Bu durum faizlerin artacağı beklentisi oluştursa da hemen gerçekleşmiyor. Kademeli olduğu için de doların değerinde hızlı bir artış olmuyor.
FAİZ ARTIRMAK: FED faiz artırmadan bahsediyorsa bu durum dünya piyasalarını etkileyecektir. Burada tüm FED başkanlarının faiz ortalamaları alınarak belirleniyor. Eğer faiz artırımı mesajı verilirse doların değerleneceği altın fiyatlarının düşeceği gibi gelişmeler beklenir. Burada dolar tüm dünya para birimleri karşısında değerlenirken, bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında dalgalanma olacaktır.