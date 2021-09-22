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    Memurların gelir getiren ek işler yapması artık mümkün (Ekonomi haberleri)

    Ülkemizde devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor. Örneğin; memurlar mesai saati dışında olmak şartıyla filmlerde rol alabiliyor.

    Memura ikinci kazanç

    Ülkemizde devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor. Örneğin; memurlar mesai saati dışında olmak şartıyla filmlerde rol alabiliyor. Memurlar esnaflık ya da tüccarlık yapamıyor ancak anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabiliyor. Devlet memuru aracını kiraya verebiliyor, gayrimenkul ve menkul geliri elde edebiliyor, bilirkişi olabiliyor.

    YENİ PROJESİ NOVUS 1
    Tesla'nın sahibi olan, milyarder işadamı Elon Musk, gözüne Novus 1 adını taşıyan elektrikli motosikleti kestirdi. Daha önce bir röportajında "Elektrikli motosiklet işine girmeyeceğim" diyen Elon Musk, birkaç gün önce Alman otomobil tasarımcısı Rene Renger ve araç dinamiği uzmanı Marcus Weidig ile temasa geçti. Tamamen karbon fiber gövdeye sahip Novus 1'i yapan iki Alman'ın, Elon Musk'la gizli bir ortaklık kurduğu belirtildi. İddiaya göre; Novus 1, seri üretime geçebilecek konuma geldiği anda Elon Musk'la ortaklık açıklanacak. 30 dakika içinde şarj olan bataryası, 200 kilometrelik menzili ve 130 kilometre hızı ile dikkat çeken elektrikli motosikletin sessiz olması en büyük avantajı olarak gösteriliyor.

    VİTAMİNE BOĞULDUK
    Pandemi döneminde vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için gıda takviyeleri ile vitaminlere yöneldi. REM People'ın yaptığı araştırmaya göre, bu ürünlere olan talep salgın öncesine göre yüzde 80 arttı. Eczanelerdeki durumu ortaya koyan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 58.9'u talebin yükseldiğini, yüzde 19.8'i ise çok yükseldiğini söyledi. Artan talep fiyatlara da yansıdı. Vitamin fiyatlarında yüzde 20'den fazla artış yaşanırken, bu ürünlerin toplam ürünler içerisindeki payı da artış gösterdi.

        İLK YÜRÜYÜŞ
        1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki kedi yolundan Anadolu'dan Avrupa'ya yürüyen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son günlerini sayıyoruz, 15 Kasım itibariyle çelik tabliyelerin kaynakları da bitmiş olacak. 18 Mart 2022 itibariyle de projemizi halkımızın, vatandaşımızın hizmetine açmak için sabırsızlıkla çalışıyoruz. Bittiğinde saatler süren yolculuklar 6 dakikaya düşecek" dedi.

        START-UP'LARA REKOR YATIRIM
        Girişimcilik ekosistemi içinde yerini alan ve son dönemde büyük bir gelişim gösteren 'startup'lara yılın ilk 8 ayında 3.2 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Değerlemesi 1 milyar doların üzerindeki 'unicorn'lara 7 turda 3 milyar 38 milyon dolarlık yatırım gerçekleşirken; 'unicorn'lar haricindeki girişimlere ise bu yılın Ocak-Ağustos dönemindeki 174 turda 166 milyon dolarlık yatırım geldi. Ağustos'ta yalnızca start-up'lar 21 turda 33.8 milyon dolarlık yatırım alarak bir rekora imza attı. Buna Trendyol'un aldığı 1 milyar 534 milyon dolarlık yatırım da eklenince bu rekor perçinlenmiş oldu. Türkiye'de start-up'lara 2020 yılında 172 yatırım turunda toplam 177 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. Böylelikle yılın ilk 8 ayındaki 166 milyon dolarlık yatırım, yıl sonunda yeni rekorun geleceğinin de habercisi oldu. StartupMarket CEO'su Serkan Bağçe, "Aylık bazda rekorlar geliyor. Bu ivmelenme yeni nesil yatırım araçlarına olan bir güvenin işareti. Yasal zemine kavuşan 'Hisse Bazlı Kitle Fonlama' platformları sayesinde startup'lara yatırım yapmak ve ortak olmak artık çok kolaylaşacak. Küçük yatırımcıların da dahil olmasıyla ekosistem büyük bir gelişime sahne olacak" dedi.

        İHRACATÇILARA ALICI KREDİSİ
        Gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de buna eşlik etmesi beklenirken, Türkiye 31 Aralık itibariyle ihracatta menzili artıran adımlara sahne olacak. Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçı; rekabet avantajı, ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkede alacak sigortası ve alıcı kredisiyle desteklenecek. Kredi Garanti Fonu, katma değeri yüksek üretimi, nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek.

            YABANCI MARKALI EVE GELDİ
            'Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne; Ağustos ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.48, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3.73 oranında yükseldi. Ağustos ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 10.90'lık (son 6 aylık ortalama yüzde 6.61) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı izlendi. Bu satışlarda ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların yüzde 35.43'lük tercih oranı ile öne çıktığı görüldü.
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            Haberler Ekonomi Memurların gelir getiren ek işler yapması artık mümkün (Ekonomi haberleri)
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