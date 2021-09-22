Memurların gelir getiren ek işler yapması artık mümkün (Ekonomi haberleri)

Ülkemizde devlet dairelerinde çalışan 3 milyondan fazla kamu görevlisinin bir kısmı ek iş yapıyor ya da yapmak istiyor. Bu konuda sınırlamalar olsa da memurların ek iş yapmaları mümkün. Kanuna göre memurlar sosyal güvenlik anlaşması ile bir işyerinde çalışamıyor ya da kendi adlarına yine sosyal güvenlik sistemine dahil olarak (Bağ-Kur) işyeri kuramıyor. Ancak bu bağı kurmadan bazı faaliyetlerde bulunmaları mümkün oluyor. Örneğin; memurlar mesai saati dışında olmak şartıyla filmlerde rol alabiliyor. Memurlar esnaflık ya da tüccarlık yapamıyor ancak anonim ve limited şirketlere hisse ortağı olabiliyor. Devlet memuru aracını kiraya verebiliyor, gayrimenkul ve menkul geliri elde edebiliyor, bilirkişi olabiliyor.
YENİ PROJESİ NOVUS 1
Tesla'nın sahibi olan, milyarder işadamı Elon Musk, gözüne Novus 1 adını taşıyan elektrikli motosikleti kestirdi. Daha önce bir röportajında "Elektrikli motosiklet işine girmeyeceğim" diyen Elon Musk, birkaç gün önce Alman otomobil tasarımcısı Rene Renger ve araç dinamiği uzmanı Marcus Weidig ile temasa geçti. Tamamen karbon fiber gövdeye sahip Novus 1'i yapan iki Alman'ın, Elon Musk'la gizli bir ortaklık kurduğu belirtildi. İddiaya göre; Novus 1, seri üretime geçebilecek konuma geldiği anda Elon Musk'la ortaklık açıklanacak. 30 dakika içinde şarj olan bataryası, 200 kilometrelik menzili ve 130 kilometre hızı ile dikkat çeken elektrikli motosikletin sessiz olması en büyük avantajı olarak gösteriliyor.
VİTAMİNE BOĞULDUK
Pandemi döneminde vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için gıda takviyeleri ile vitaminlere yöneldi. REM People'ın yaptığı araştırmaya göre, bu ürünlere olan talep salgın öncesine göre yüzde 80 arttı. Eczanelerdeki durumu ortaya koyan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 58.9'u talebin yükseldiğini, yüzde 19.8'i ise çok yükseldiğini söyledi. Artan talep fiyatlara da yansıdı. Vitamin fiyatlarında yüzde 20'den fazla artış yaşanırken, bu ürünlerin toplam ürünler içerisindeki payı da artış gösterdi.