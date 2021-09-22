Gençlere iş rehberi

Geçen hafta açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından gençlerin gözü iş fırsatlarına çevrildi.

Kamu kurumlarının iş ilanlarını nereden takip edebilirim?

Kamu personeline yönelik işlemler Mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülüyor. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. İlanları 'kariyerkapisi.cbiko.gov. tr'den takip edebilirsiniz.

Yetenek Kapısı üzerinden iş bulmak mümkün mü?

Üniversiteli gençlerin çalışma hayatına etkin bir şekilde dahil olması için yaşama geçirilen 'Yetenek Kapısı' büyük ilgi görüyor. Binlerce şirket ve öğrenci sisteme girerken; gençler kariyer imkanlarına, iş ve staj olanaklarına sistem üzerinden ulaşabiliyor.

İşçi alımları hangi kapsamda yapılıyor?

İş Kanunu'na göre çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor.

Hangi kamu işçi alım ilanlarına KPSS ve EKPSS puanıyla alım yapılıyor?

Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi ilanlarına KPSS puanıyla, engelli işçi ilanlarına EKPSS puanıyla adaylar belirleniyor.

Sınava tabi alım ilanlarında hangi KPSS puan türleri geçerli?

B grubu kadrolar için lisans mezunları için KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kumunca belirlenen puan türü, ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır. Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu tarafından belirlenen geçerli KPSS puan türü kullanılır.

HAZAL ATEŞ.