22 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Kritik karar perşembe!

22 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Eylül ayına 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın üçüncü işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 22 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
22 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,6207
Dolar satış: 8,6237
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,1113
Euro Satış: 10,1195
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,7792
Pound satış: 11,7931