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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 08:57
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    • 22.09.2021 08:59
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    22 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Kritik karar perşembe!

    22 Eylül dolar ve euroda son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Dolar/TL, eylül ayında 8,3 bandında başladıktan sonra 8,40 - 8,50 bandında ilerlemeye devam etti. Dün Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,65 seviyelerinde işlem gördü. Piyasalarda bu hafta önce Fed sonra MB’nin faiz kararı yön belirleyici olacak. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 22 Eylül Çarşamba döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    22 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Kritik karar perşembe!

    22 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Eylül ayına 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın üçüncü işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 22 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    22 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6207

    Dolar satış: 8,6237

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1113

    Euro Satış: 10,1195

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,7792

    Pound satış: 11,7931

        KRİTİK KARAR PERŞEMBE

        Piyasalarda bu hafta önce Fed sonra MB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

        Dolar/TL ise MB'nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından iki haftada 8,3 seviyesinden 8,7'nin üzerine kadar yükselmişti.
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