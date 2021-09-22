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    • Ekonomi
    • 23.09.2021 08:54
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    • Son Güncelleme:
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    • 23.09.2021 08:54
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    PTT kargo ücreti ne kadar? PTT kargo ücreti hesaplama 2021! PTT kargo Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

    PTT kargo ücreti hesaplama 2021! PTT kargo ücreti ne kadar? Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yurt içi gönderi yollamak isteyenler en çok tercih edilen kurumlardan biri olan PTT Kargo ile gönderim yapmak isteyince en önemli konu olan fiyatları araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    PTT kargo ücreti hesaplama 2021!

    Gönderilerini alıcıya uygun fiyatla yollamak isteyenler PTT kargo ücreti hesaplama 2021 hakkında bilgi edinmek istiyor. Gönderilecek ürünün boyutu, ağırlığı gibi özelliklerine bakılarak fiyatlar belirleniyor ve en çok tercih edilenlerden biri olan PTT kargonun ücretleri merak konusu oluyor. Peki PTT kargo ücreti ne kadar? Diğer yandan hafta içi ve hafta sonu PTT Kargo çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer aldı. İşte detaylar…

    PTT KARGO VE BARKOD SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    PTT Kargo takip hizmeti, PTT'nin resmi internet sayfası ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan online hizmettir. Tüm PTT müşterileri web sayfası ve mobil uygulama üzerinden günün her saatinde sorgulama işlemi yapabilir. PTT Kargo gönderi sorgulama sayfası üzerinden kargonun durumu hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

    Bilgisayar ya da akıllı cihazlarınızdan PTT resmi internet sayfasına giriş yapın.

    Sayfa açıldıktan sonra, ekranın sağ üst kısmında bulunan menü seçeneğine tıklayın. Açılan menü kategorisinden "Gönderi Takibi" yazısına basın.

    Tarayıcınızda yeni sekmede gönderi takip sayfası açılır. Bu sayfa üzerinde barkod numarası ve güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi beklenir.

    Bütün bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra, kargonuzun durumunu öğrenmek için "sorgula" seçeneğine basın.

    PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMA

    PTT kargo ücreti hesaplama işlemi oldukça basittir. Göndermek istediğiniz ürünü önceden paketlemeli ve ptt şubelerine hazır bir şekilde götürmelisiniz. Paketi kargoya vereceğiniz son haline getirdikten sonra ne kadar tutacağını hesaplamak üzere metre yardımıyla ölçmeniz gerekecek. Bu sayede paketin desi bilgisini öğrenecek ve kaç desi olduğunu ortaya çıkaracaksınız.

    PTT kargo fiyatı desi üzerinden hesaplanmaktadır. Paketin eni, boyu ve yüksekliği birbiri ile çarpılıp, çıkan rakam ise 3.000'e bölünmelidir. Aşağıdaki örnekteki gibi siz de göndereceğiniz paketin bilgilerini ölçebilir ve basit bir hesaplama yapabilirsiniz.

    Gönderilecek örnek paketin ölçüleri şu şekildedir;

    1 KG ağırlığında,
    10 cm boyunca,
    10 cm genişliğinde,
    5 cm yüksekliğinde bir paket hazırlıyoruz.
    10x10x5/3000=0,16 sonucuna ulaşıyoruz. Bu sonuç paketimizin desi değeridir.

        2021 KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

        PTT Kargo Kilogram Başı Fiyatları
        1 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 16,25 TL
        2 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 18,25 TL
        3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 20 TL
        3 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,80 TL her kg başı ücret
        4 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 21,80 TL
        5 KG gönderi ücreti (1 KG dahil): 23,60 TL
        30 KG – 50 KG arası gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,60 TL her kg başı ücret
        50 KG ve üzeri gönderi ücreti (1 KG dahil): 1,30 TL her kg başı ücret
        1 KG'a kadar olan hafif gönderi ücreti: 16,25 TL

        PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

        PTT'ler hafta içi 08:30 – 17:30 arasında hizmet veriyorlar. PTT ve PTT kargo aracılığıyla işlem yapacak olanlar hafta içi her gün 17:30'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler.
        Öğlen saatlerinde ise 1 saatlik araları bulunan PTT'ler 12:30-13:30 arası ya da 12:00-13:00 arası kapalı olabiliyorlar.
        Tam kapanmada PTT'ler 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet vermişti. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşmeye geçişmesiyle birlikte PTT'ler de eski çalışma sistemlerine geri dönmüştü.
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