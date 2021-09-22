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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 09:34
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    • 22.09.2021 10:09
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    Dakikalar içinde paralar anında hesabınızda Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti 20.000 TL hızlı kredi kampanyası oldukça popüler

    Anında 20.000 TL hesabınıza yatıyor. İhtiyaç kredileri nakit sıkışıklığında vatandaşların en fazla tercih ettiği yöntemdir. Bu anlamda Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti bankası hızlı kredi veriyor. Hızlı kredi, tamamiyle internet ortamından başvurabildiğiniz ve değerlendirmesi kimi vakit otomatik olarak yapılarak onaylanan ya da reddedilen kredi türüdür. Hızlı kredi başvuruları, tamamiyle internet ortamından yapabilir fakat henüz amacıyla bütün bankalar bu alanda bir hizmet sağlamıyor. Mobil bankacılık programları ya da internet bankacılığı kullanarak bankanız amacıyla kredi müracaatı yapabilirsiniz.

    DAKİKALAR İÇİNDE PARALAR ANINDA HESABINIZDA 20.000 TL...

    Hızlı kredi müracaatı bankaların senenin belli gün ve dönemlerinde nakit akışını sağlamak amacıyla düşük miktarlarda, vade sayıları kısa ödeme süresinde bitecek şekilde hazırlayarak sunmuş bulunduğu süratli kredi türleridir. Hızlı krediler bankalara gitmeden ve bekleme yapmadan rahatlıkla müracaat yapan bireyin hesabına aynı anda aktarılan kredilerdir. Hızlı kredi onayı alabilmek amacıyla sizlerin de anlayabileceği üzere kredi notunuzun iyi olması gerekiyor. Findeks sisteminden kredi notunuzu güncel olarak takip edebilir ve detayları enine boyuna analiz etme ihtimaline da sahip olabileceğinizi unutmayın. İşte Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti 20.000 TL hızlı kredi kampanyası...

    Banka banka 20.000 TL 36 ay geri ödeme

    ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,35

    Aylık Taksit

    737,58 TL

    Toplam Ödeme

    26.652,88 TL

    Garanti BBVA Yaz Kredisi

    Yaz Kredisi

    Faiz Oranı

    %1,86

    Aylık Taksit

    814,19 TL

    Toplam Ödeme

    29.410,84 TL

    TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

    HangiKrediye Özel Kampanya

    Faiz Oranı

    %1,59 %1,45

    Aylık Taksit

    752,27 TL

    Toplam Ödeme

    27.181,72 TL

    QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

    3 Ay Ertelemeli Kredi

    Faiz Oranı

    %1,39

    Aylık Taksit

    743,43 TL

    Toplam Ödeme

    26.863,48 TL

    Enpara.com Masrafsız Kredi

    Masrafsız Kredi

    Faiz Oranı

    %1,59

    Aylık Taksit

    773,11 TL

    Toplam Ödeme

    27.831,96 TL

        İş Bankası İhtiyaç Kredisi

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,60

        Aylık Taksit

        774,61 TL

        Toplam Ödeme

        27.985,96 TL

        Akbank Direkt Kredi

        Direkt Kredi

        Faiz Oranı

        %1,84

        Aylık Taksit

        811,11 TL

        Toplam Ödeme

        29.299,96 TL

        Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

        3 Ay Ertelemeli Kredi

        Faiz Oranı

        %2,04

        Aylık Taksit

        842,21 TL

        Toplam Ödeme

        30.419,56 TL

        Hızlı Kredi Nedir?

        Dijital internet bankacılığı, bugünümüzde bankaların işlerini ciddi manada kolaylaştırırken insanlara karşı yayılan çoğu değişik alternatif kendisini gösteriyor. Hızlı kredi modelini budan birkaç yıl evvel dijital bankacılık sistemlerinden birisi olan Enpara doğrultusundan uygulandı. Bu banka modelinde rastgele bir şube kavramı olmadığından kaynaklı her şey tamamiyle dijital ortamda gerçekleşiyor. Hal bu tür olunca da çok süratli bir şekilde kredi kullandırımı net olarak sağlanabiliyor demek de olası duruma gelecek. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        Hızlı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Hızlı kredi başvuruları, tamamiyle internet ortamından yapabilir fakat henüz amacıyla bütün bankalar bu alanda bir hizmet sağlamıyor. Mobil bankacılık programları ya da internet bankacılığı kullanarak bankanız amacıyla kredi müracaatı yapabilirsiniz. Tamamen dijital kanalları kullanarak bu seçenekleri değerlendirme ihtimaline erişiyorsunuz.

        Hızlı Kredi Onayı Nasıl Alınır?

        Hızlı kredi sistemi, değerlendirme adımında tamamiyle dijital olarak çalışır. BDDK sisteminde kayıtlı olan kredi notunuz, başvuruyu tamamladığınız an itibari ile merkezi sistemlerden çekilir. Kredi notunuzun hali ve risk halinuz sistem doğrultusundan otomatik olarak algılanır. Kredi notunuz çok kötü ise direk reddedilir, orta halli ise banka değerlendirmesine düşer ve çok iyi halde iseniz krediniz direk onaylanarak hesabınıza yatabilir duruma gelir. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Hızlı kredi onayı alabilmek amacıyla sizlerin de anlayabileceği üzere kredi notunuzun iyi olması gerekiyor. Findeks sisteminden kredi notunuzu güncel olarak takip edebilir ve detayları enine boyuna analiz etme ihtimaline da sahip olabileceğinizi unutmayın.
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        Haberler Ekonomi Dakikalar içinde paralar anında hesabınızda Finansbank, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti 20.000 TL hızlı kredi kampanyası oldukça popüler
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