Daha çok kazanın faiz patladı, 32 günlük vadeli mevduat faizi zirveye çıktı! Ziraat, Vakıf, İNG, TEB... Parası bankada olanlara bomba haber!

Günümüzde en itimat edilir yatırım araçları arasında yer alan mevduat, ülkemizde pek çok vatandaş doğrultusundan tercih edilmektedir. Belirli vade aralığında faiz kazancı elde etmek amacıyla bankaya para yatırım oluşturulan hesaplara, vadeli mevduat hesapları denilmektedir. Peki 2021 senesinde paramızı hangi bankada değerlendirmeliyiz? En yüksek faiz veren bankalar hangileri, mevduat faiz oranları 2021 senesinde ne halde ve mevduat hesaplamasını nereden yapabiliriz. Bankaların mevduat faiz oranları bu sene Türkiye'de ortaya gelen dış politika olayları, cari açık ile bankaların ve kurumların birbirleri arasındaki ilişkilerine bakılarak değişecektir. İşte 20.000 TL'ye 32 günlük mevduat faizi getirisi.
Mevduat Faiz Oranları 2021
Bankaların mevduat faiz oranları bu sene Türkiye'de ortaya gelen dış politika olayları, cari açık ile bankaların ve kurumların birbirleri arasındaki ilişkilerine bakılarak değişecektir. Peki birikmiş paramızı nasıl değerlendirebiliriz, en iyi faiz veren bankayı seçmek amacıyla neler gerçekleştirmek gerekiyor. İşte sizler amacıyla bu gibi soruları araştırarak alçakta bankaların faiz oranlarını ve mevduat hesaplama örneklerini sıraladık. Bankaların mevduat hesabı, gelir getiren bir yatırım aracı olmasından kaynaklı devletimiz doğrultusundan vergiye tabi tutulmaktadır. Söz hususu vergi günlük olarak elde edilen faiz gelirinden kesilmektedir. Mevduat hesabında tespit edilen anapara üzerinden rastgele bir kesinti yapılmamaktadır. Yukarıda en yüksek faiz veren bankalar listesi sıralanmıştır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
Mevduat İçin Hangi Banka Tercih Edilmeli?
Türkiye'de çoğu devlet ve özel banka hizmet vermektedir. Bu bankaların her birisinde mevduat faiz oranları değişiklık göstermektedir. Genellikle özel bankalar yaptığı kampanyalar ile "Hoş geldin faizi" adı altında, belirli bir vakit amacıyla ilk defa parasını mevduat faizine yatıran vatandaşlara normal faizden daha yüksek faiz kazancı vermektedir. Bu vakit bittiğinde ise yatırım yapan şahıs normal faiz oranlarıyla kazanç elde etmeye devam edebilir. Bankalardan mevduat hesapları bedava olarak açılabilmektedir. Mevduat faizi yalnızca Türk Lirası üzerinden değil; Dolar ve Euro gibi değişik yabancı para cinslerinden ve altın üzerinden de açılabilir. Fakat paramızın değer kazanması yönünden mevduat yatırımınızı TL cinsinden yapmanızı önermekteyiz. Siz de paramı hangi bankada değerlendireceğim diye inceleme yapıyor ve düşünüyorsanız, bankaların mevduat faizlerini karşılaştırarak en yüksek faizi veren bankayı tercih edebilirsiniz. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.