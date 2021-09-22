Margün (MAREN) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Margün Enerji / Esenboğa hisse fiyatı ne kadar? MAREN hangi bankada işlem görecek?

MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2014 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırımcı olmak ve yurtdışında proje geliştirme, EPC ve İşletme&Bakım hizmetleri sunmak amacı ile uzmanlaşmış yönetim kadrosu ve personeli ile faaliyetine başlamıştır.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi olmuş ve yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Orta-Uzun vadede Avrupa ve Amerika kıtalarında 1.500 MWp kurulu gücünde proje geliştirmeyi ve kurulumlarını tamamlamayı hedeflemektedir.

"Yenilenebilir Enerjinin, özellikle Güneş Enerjisinin, kısa sürede diğer geleneksel enerji kaynaklarının yerini alabileceğine inanan Margün Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir.