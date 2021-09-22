Margün (MAREN) enerji halka arz eşit mi oransal mı? Margün Enerji / Esenboğa hisse fiyatı ne kadar? MAREN hangi bankada işlem görecek?

Margün enerji halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül tarihinde onaylandı. SPK'dan onay alan Margün Enerji halka arz sürecine girecek. Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji yatırımcılardan belirlenen tarihlerde eşit dağılım yöntemi ile talep toplayacak. Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar Margün Enerji halka arz, borsada işlem göreceği tarihi ve hisse fiyatı hakkında bilgileri merak edip araştırmaya başladı. Peki, Margün enerji halka arz ne zaman başlayacak? MAREN borsada ne zaman işlem görecek, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!
MAREN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Borsa İstanbul'da #MAREN kodu ile işlem görmeye başlayacak olan Margün Enerji, yatırımcılardan 22-23 Eylül tarihlerinde, eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak.
MARGÜN HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Margün Enerji (MAREN) halka arz, borsada satış – sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile gerçekleşecek olup, Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden işlem yapılabilecek.
Halka arza katılım için aracı kurum ya da banka internet şubenizden, normal hisse senedi alır gibi #MAREN.HE kodu ile hisseyi seçerek, alım yapmak istediğiniz tutarı emir olarak gönderebilirsiniz.
MARGÜN HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arz, eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşeceği için, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.
HALKA ARZ HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sonrası şirketin Yıldız Pazarda işlem görmesi beklenmektedir.