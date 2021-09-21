Ve sonunda netleşti! Doludizgin geldi! Borcu olanlar buna dikkat edin! 9 gün içinde yaparsanız

İLK TAKSİTLER BİR AY ÖTELENDİ, DİĞER TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENECEK

Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK'ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK'ya olan borçlarda ise kasım ayına ötelendi.

Ancak, kanunda vergide kasım ayı, prim borçlarında aralık ayı olarak belirlenen ikinci taksit ödeme süreleri değişmedi. Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksitin süresinde ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit süresinde ödense bile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması halinde de yapılandırma bozulacak. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.