Ve sonunda netleşti! Doludizgin geldi! Borcu olanlar buna dikkat edin! 9 gün içinde yaparsanız

Vergi borcu yapılandırması amacıyla müracaatte son günler yaşanıyor. 30 Eylül tarihine kadar Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş ya da dava safhasında tespit edilen vergi borçları ile cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri ve MTV borçları yapılandırılabilecek.
Ödemeler ise, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet – www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK'ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK'ya olan borçlarda ise kasım ayına ötelendi.
BORÇ YAPILANDIRMALARINDA SON GÜN 30 EYLÜL
Yapılandırma başvurusu yapılabilecek borçlar şöyle:
* Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar
* Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi
* Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları
* Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri
* Motorlu taşıt vergileri
* Trafik cezaları
* Seçim, nüfus, askerlik para cezaları
* Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları
* Gümrük Bakanlığı'nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları
* İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları
* Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları
* Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları
İLK TAKSİTLER BİR AY ÖTELENDİ, DİĞER TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENECEK
Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK'ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK'ya olan borçlarda ise kasım ayına ötelendi.
Ancak, kanunda vergide kasım ayı, prim borçlarında aralık ayı olarak belirlenen ikinci taksit ödeme süreleri değişmedi. Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksitin süresinde ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit süresinde ödense bile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması halinde de yapılandırma bozulacak. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.