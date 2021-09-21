Vatandaşa devletten karşılıksız her ay 1150 lira ödeme! Bundan iyisi can sağlığı! Yalnızca e-devlet üzerinden başvuran alıyor...

DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.

e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kira yardımı müracaatı amacıyla lüzumlu belgeler nelerdir?

-Başvuru Formu

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Konut ya da İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri doğrultusundan imzalanmış ve mühürlü)

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Halk Bankası) Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kimler kira yardımı alabilir?

Bu yardımın alınabilmesi amacıyla ilk önce mal sahibi ya da kiracının varolduğu yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrultusundan riskli bulunması gerekir. Bu tespitten sonra yapı tahliye edilip yıkıma başlanır ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşa edilir. Fakat bu vakit içersinde riskli yapıda tespit edilen mal sahibi ve kiracıların diğer bir yerde bulunmaları gerekir. Bu yüzden de kira yardımı yapılır.