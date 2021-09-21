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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 08:48
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    • 22.09.2021 08:48
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    Vatandaşa devletten karşılıksız her ay 1150 lira ödeme! Bundan iyisi can sağlığı! Yalnızca e-devlet üzerinden başvuran alıyor...

    Pandemi devresi vatandaşı ekonomik yönden son derece olumsuz etkiledi. Bu süreçte vatandaşa ekonomik yönden destek olmak amacıyla verdiği devlet desteklerinin adedi ve kapsamı da artırıldı. Sosyal devlet zihniyeti ile eş güdümlü vatandaşa karşılıksız olarak verdiği desteklerin pek fazlasını gerçekten vatandaş bilmediği amacıyla alamıyor. Bu kapsamda pek çok bireyin bilmediği fakat almaya hak kazandığı desteklerden birisi kira destek yardımı. Üstelik yalnızca e-devlet üzerinden müracaat gerçekleştirmek mümkün.

    takvim.com.tr
    Başvuran alıyor! Aylık 1150 lira ödenecek

    Aylık olarak 1150 TL veriliyor. Hükümet cephesinden gelen açıklama ardından kira yardım desteğinin aktif edildiği ve başvuruların başladığı belirtildi. Bu açıklama ardından dar gelirli kişilerin kiralarını ödemekte zorlanmaları durumunda kira destek ödemesinden faydalanmak üzere büyük ilgi gösterdikleri belirlendi. Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir. Kira yardımı almak için e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

    Kira yardım desteğine başvurmak ve olumlu cevap alabilmek isteyen kişilerin öncelikli olarak gelir ve kira araştırması yapılacak. Hane amacıylade yaşam sürdüren vatandaşların toplam hane gelirinden düşük gelir alıyor olmaları gerekiyor. Kira desteği alabilmek amacıyla parasal hali yetersiz olması, emekli maaşı ya da rastgele bir derli toplu gelirinin olmaması gerekmektedir.

    ÇEVRE BAKANLIĞI 1150 TL KİRA DESTEĞİ

    Çevre ve Şehirclik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapar. Başvuru yapılması halinde yapılan bu destek ödemelerinin tutarı ise yaşanılan şehre göre değişir. Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılırken nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak ödenir. Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri 18 ay süreyle yapılırken bazı özel durumlarda bu tutar 36 aya kadar çıkabilir. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunmak zorundarlar, ödemeler otomatik bağlanmıyor. Başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüklerine ya da belediyelere yapılır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        DEVLETTEN KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

        Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir.

        e-Devlet kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

        Kira yardımı müracaatı amacıyla lüzumlu belgeler nelerdir?

        -Başvuru Formu

        -Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

        - Konut ya da İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

        - Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri doğrultusundan imzalanmış ve mühürlü)

        - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

        - Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Halk Bankası) Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Kimler kira yardımı alabilir?

        Bu yardımın alınabilmesi amacıyla ilk önce mal sahibi ya da kiracının varolduğu yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı doğrultusundan riskli bulunması gerekir. Bu tespitten sonra yapı tahliye edilip yıkıma başlanır ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşa edilir. Fakat bu vakit içersinde riskli yapıda tespit edilen mal sahibi ve kiracıların diğer bir yerde bulunmaları gerekir. Bu yüzden de kira yardımı yapılır.
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        Haberler Ekonomi Vatandaşa devletten karşılıksız her ay 1150 lira ödeme! Bundan iyisi can sağlığı! Yalnızca e-devlet üzerinden başvuran alıyor...
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