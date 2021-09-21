Vatandaşa devletten karşılıksız her ay 1150 lira ödeme! Bundan iyisi can sağlığı! Yalnızca e-devlet üzerinden başvuran alıyor...

Aylık olarak 1150 TL veriliyor. Hükümet cephesinden gelen açıklama ardından kira yardım desteğinin aktif edildiği ve başvuruların başladığı belirtildi. Bu açıklama ardından dar gelirli kişilerin kiralarını ödemekte zorlanmaları durumunda kira destek ödemesinden faydalanmak üzere büyük ilgi gösterdikleri belirlendi. Devletin ödemiş olduğu kira yardımı tutarı kentsel dönüşüm projeleri için riskli yapı belgesi alındıktan sonra ödenmeye başlanmakta olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il / ilçe müdürlükleri ile belediyeler üzerinden kabul edilmektedir. Kira yardımı almak için e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.
Kira yardım desteğine başvurmak ve olumlu cevap alabilmek isteyen kişilerin öncelikli olarak gelir ve kira araştırması yapılacak. Hane amacıylade yaşam sürdüren vatandaşların toplam hane gelirinden düşük gelir alıyor olmaları gerekiyor. Kira desteği alabilmek amacıyla parasal hali yetersiz olması, emekli maaşı ya da rastgele bir derli toplu gelirinin olmaması gerekmektedir.
ÇEVRE BAKANLIĞI 1150 TL KİRA DESTEĞİ
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapar. Başvuru yapılması halinde yapılan bu destek ödemelerinin tutarı ise yaşanılan şehre göre değişir. Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılırken nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak ödenir. Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri 18 ay süreyle yapılırken bazı özel durumlarda bu tutar 36 aya kadar çıkabilir. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunmak zorundarlar, ödemeler otomatik bağlanmıyor. Başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüklerine ya da belediyelere yapılır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.