Trendyol Mega Eylül 2021 başladı mı? 21 Eylül Trendyol Eylül indirimlerinde neler var, ne zamana kadar sürecek?

Trendyol Mega Eylül 2021 başladı mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılıyor. Online alışveriş platformu Trendyol Eylül ayında Mega kampanyalarını duyurdu. Vatandaşların heyecanla beklediği indirimler başladı. Peki 21 Eylül Trendyol Eylül indirimlerinde neler var, ne zamana kadar sürecek? Mega indirimleriyle dev kampanyaları tüketicilerle buluşturan popüler alışveriş sitesi kozmetikten giyime, ev aksesuarlarından evcil hayvan ürünlerine binbir çeşit üründe büyük indirimler yaptı. İşte Mega indirimler hakkında detaylar...
TRENDYOL MEGA EYLÜL 2021 BAŞLADI MI?
Trendyol Mega Eylül indirimleri 21 Eylül 2021 itibariyle başladı.
21 EYLÜL TRENDYOL EYLÜL İNDİRİMLERİNDE NELER VAR, NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Trendyol Mega Eylül indirimleri 23 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek. Eylül Mega kampanyasında cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde, mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, giyim ürünlerinde, saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde, Mega market ürünlerinde, spor giyiminde farklı oranlarda indirimler uygulanıyor.
TRENDYOL HAKKINDA
Trendyol.com (kısaca Trendyol), merkezi İstanbul'da bulunan bir e-ticaret platformudur. İkinci el platformu Dolap, taşıma ağı Trendyol Express ve dijital dönüşüm odaklı AR-GE merkezi Trendyol Tech ile birlikte faaliyet gösteriyor. Trendyol Group çatı adını da kullanan platform; Trendyol Express kuryeleri ve hizmet sağlayıcıları dahil edildiğinde toplam 4 bin kişi istihdam ediyor.
Trendyol, 2010'da Demet Mutlu'nun liderliğinde kuruldu.
Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride yılda 300 milyondan fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor. Yılda 15 milyondan fazla müşterisi, aylık ortalama 180 milyon mobil ziyaret sayısı bulunan platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyon kez indirildi.[3] Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor.