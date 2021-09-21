TOKİ'den indirim kampanyası (Ekonomi haberleri)

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve işyeri alıcıları yararlanamayacak.

LÜKS SUYA İNDİ

Bu hafta kapılarını açacak Monaco Yat Fuarı'nda lüks yatların yanı sıra deniz oyuncakları da görücüye çıkacak. Bunlar arasında 8 bin dolarlık scooter, 7 bin 900 dolarlık elektrikli sörf tahtası ve mini denizaltılar yer alıyor. Aston Martin ve Triton işbirliğiyle üretilen mini denizaltı Neptune 4.4 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor. Ünlü denizaltı üreticisi U-Boat Worx'un mini su altı aracı Nemo da 1.2 milyon dolarlık fiyata sahip.

15 BİN ATAMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen ataması için süreç haftaya başlıyor. Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması süreci 27 Eylül-8 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan adaylar 12-27 Kasım tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım'da duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

SEPETTE FİYAT OYUNU

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemeleri, bir yeme-içme platformunda fiyatlara 'önce bindirim, sonra indirim' yapıldığını ortaya koydu. 'İndirim yağmuru' adı altında sepette oynanan oyun sonrası 6 firmanın reklamları yasaklandı. Barış Şimşek.

YURT DIŞINDA 120 MAĞAZAYA ULAŞTI

Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle, yurt dışı mağaza açılışlarına ağırlık veren FLO, 2 ayda yurt dışında 9 mağaza açtı. Son olarak Ukrayna Kiev'deki yeni mağazayla FLO'nun yurt dışında mağaza sayısı 120'ye çıktı. FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çimen; yurt dışında 21 ülkede toplam 120 mağazayla hizmet verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ukrayna'daki 5'inci mağazamızı açtık. Yıl sonuna kadar Kharkiv, Dnipro, Odessa'da yapacağımız açılışlarla 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. 2023'te Ukrayna'da 35 mağaza hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2023'e kadar yurt dışında 250 mağazaya ulaşmayı ve Türkiye'den çıkacak 10 global markadan biri olmayı hedefliyoruz."

45 BİN RESTORANI DİJİTALLEŞTİRDİ

Yemeksepeti, son 1.5 yılda dijitalleştirdiği restoranların performanslarını inceledi. Analize göre, bu restoranlardan şu ana kadar 9 milyona yakın tekil kullanıcı sipariş verdi. Ayrıca, Yemeksepeti'nin dijital platformuna katılan her bir restoranın ortalama olarak günde 15 sipariş alarak cirolarını büyüttüğü ortaya çıktı. Yemeksepeti CSO'su Sertaç Şener, "Son 1.5 senede normal şartlarda dijitalleşme çalışmaları için ayrı bütçe ve zaman ayırması gereken restoranlara çok kısa sürede online sipariş hizmetine başlayabilme fırsatı sağladık. Aynı zamanda Yemeksepeti'nin sahip olduğu veri ve teknolojik gücü sayesinde restoranlar; işlerini büyütme, şubeler açma, doğru yerde doğru reklam verme konusunda da faydalar elde etti. Son 1.5 yılda dijitalleşmelerine katkı sağladığımız 45 bine yakın restoranda ortalama 8 kişinin çalıştığını hesap ettiğimizde 360 bin kişinin istihdamına katkı sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

KOMŞUNUN MEYVESİ TÜRKİYE'DEN GİTTİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, yaş meyve-sebzede zengin çeşitliliğe sahip Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin devam ettiğini belirtip, "Ağustos'ta yüzde 14 artışla 148.3 milyon dolar ihracat yaptık. İhracatın yüzde 56'sı üzüm, şeftali ve domates. Yunanistan pazarı 18 kat arttı" dedi.

